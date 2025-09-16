इससे तुम्हारा पति जल्दी ठीक हो जाएगा; दो जेठों ने किया गैंगरेप, 10 महीने की बेटी को मारने की धमकी

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक 25 साल की महिला ने अपने दो जेठ पर बार बार गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि उसके पति की तबीयत खराब रहती है। वह इलाज के लिए 20-20 दिन घर से बाहर 'हुसैन टेकरी शरीफ जावरा जाते हैं।

ऐसे में जेठ दुष्कर्म करते थे। विरोध करने पर 10 माह की बेटी की हत्या की धमकी देते। आरोपी कहते थे कि किसी ने बताया है कि ऐसा करने से तुम्हारा पति जल्दी ठीक हो जाएगा। जब महिला ने अपने पति को बताया तो उसने कहा कि मैं ठीक हो रहा हूं तो तुम्हें क्या दिक्कत है?पुलिस मंगलवार सुबह मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना डबरा के जंगीपुरा क्षेत्र की है।महिला थाने पहुंची और दोनों जेठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में दोनों ने आरोपों को झूठा बताया।डबरा में रहने वाली पीड़िता ने महिला थाना में शिकायत की है। पीड़िता ने बताया कि उसका निकाह 5 मई 2023 को डबरा निवासी एक युवक के साथ हुआ था। निकाह के एक साल तक मैं अपनी ससुराल में ठीक से रही। उसके बाद मेरे पति का स्वास्थ खराब होने की वजह से वह जावरा (रतलाम) चले गए।

पति जावरा गए थे, तभी रात 1 बजे मंझला जेठ कमरे में आ गया और दुष्कर्म किया। मैंने विरोध किया, तो उसने मेरे पास सो रही 10 महीने की बेटी की हत्या की धमकी दी। मंझले जेठ के जाते ही बड़ा जेठ कमरे में आया और दुष्कर्म किया।पीड़िता के मुताबिक कमरे के दरवाजे पर कूलर लगा था, इसलिए दरवाजा बंद नहीं था। इसी का फायदा उठाकर दोनों जेठ कमरे में आए थे।

पीड़िता ने बताया कि पति जावरा से घर वापस आया तो मैंने उसे सारी बात बताई।पति ने मेरी बात झूठ मानते हुए मारपीट की।उसके बाद जंगीपुर वाले घर से बाजार वाले घर पर रहने लगे।वहां भी जब पति घर पर नहीं होते थे तो जेठ आते और दुष्कर्म करते थे।ऐसे हालात में पीड़िता अपने मायके आ गई।यहां पति लेने आया तो उसने जाने से मना कर दिया। परिजन ने कारण पूछा तो उसने आपबीती सुनाई।इसके बाद मायके वालों ने समाज व परिवार के लोगों को बैठाकर पंचायत बुलाई, लेकिन पीड़िता के ससुराल पक्ष से कोई नहीं आया।इसके बाद परिवार के साथ ग्वालियर महिला थाने जाकर केस दर्ज कराया।