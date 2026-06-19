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'भाजपा' ने शादी से पहले कर लिया सुसाइड, MP के सिंगरौली में खुशियों वाले घर में पसरा मौत का मातम

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सिंगरौली
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Bhajpa Suicide News : मध्य प्रदेश के सिंगरौली में शादी से पहले एक दुल्हन की मौत का समाचार उसके नाम को लेकर खासा चर्चा में है। आज उसकी बारात आने वाली थे, लेकिन उससे एक रात पहले ही युवती ने अपने घर के अंदर फांसी लगाकर जान दे दी।

'भाजपा' ने शादी से पहले कर लिया सुसाइड, MP के सिंगरौली में खुशियों वाले घर में पसरा मौत का मातम

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक बेहद दुखद और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। चितरंगी थाना क्षेत्र के कर्थुआ बहेरा गांव में एक युवती ने शादी के पहले फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। मृतका की पहचान 19 वर्षीय भाजपा प्रजापति के रूप में हुई है। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

जानकारी के अनुसार, दुल्हन बनने जा रही मृतका भाजपा प्रजापति के घर में आज 19 जून को शादी की शहनाइयां बजने वाली थीं। सरई थाना क्षेत्र के पेड़रा गांव से उसकी बारात आने वाली थी। परिवार के लोग मेहमानों के स्वागत और विवाह की रस्मों को पूरा करने में व्यस्त थे। घर में उत्सव का माहौल था और हर कोई बेटी को विदा करने की तैयारियों में जुटा था। लेकिन, अचानक हुई इस घटना ने खुशियों को मातम में बदल दिया।

अपने कमरे में फांसी लगाकर दी जान

​परिजनों ने बताया कि मृतका ने रात में अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। जब सुबह काफी देर तक वह कमरे से बाहर नहीं निकली तो घरवालों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य देखकर परिजनों के होश उड़ गए। युवती का शव फंदे से लटका हुआ था। तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद चितरंगी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया।

Bride Bhajpa suicide

सुसाइड का कारण अब तक स्पष्ट नहीं

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है और साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवती ने ऐसा कदम क्यों उठाया। क्या यह कोई पारिवारिक विवाद था, किसी दबाव का परिणाम था या कोई अन्य व्यक्तिगत कारण, इन तमाम पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है।

पुलिस कर ही जांच-पड़ताल

चितरंगी थाना प्रभारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के स्पष्ट कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस फिलहाल परिजनों के बयान दर्ज कर रही है और हर एक बिंदु पर पड़ताल कर रही है कि आखिर शादी से पहले ऐसा क्या हुआ कि एक हंसती-खेलती युवती ने मौत को गले लगा लिया।

नाम का घटना से कोई संबंध नहीं : पुलिस

मृतका के नाम के चलते यह घटना लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। युवती का नाम 'भाजपा प्रजापति' होने के कारण सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और पुलिस का स्पष्ट कहना है कि नाम का घटना से कोई संबंध नहीं है।

युवती का स्वभाव शांत था : पड़ोसी

कर्थुआ बहेरा गांव में इस समय पूरी तरह सन्नाटा है। शादी वाले इस घर में कल तक ढोल-नगाड़ों की गूंज सुनाई देने वाली थी, वहां अब चीख-पुकार मची है। घटना से पूरा गांव स्तब्ध है। पड़ोसियों का कहना है कि युवती शांत स्वभाव की थी और उसने कभी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया था। बहरहाल, इस तरह उसकी मौत से पूरा गांव गमगीन है। पुलिस की जांच ही अब इस मामले से पर्दा उठाएगी।

रिपोर्ट : NZ

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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