Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हल्दी की रस्म के बाद क्यों अस्पताल पहुंच रहे दूल्हा-दुल्हन! सांस लेने में भी तकलीफ

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share

इंदौर के एमवाय अस्पताल में हाल ही में ऐसे चार मरीज भर्ती हुए, जिनकी हालत हल्दी लगाने के बाद अचानक बिगड़ गई। इनमें एक मरीज को वेंटीलेटर तक पर रखना पड़ा।

हल्दी की रस्म के बाद क्यों अस्पताल पहुंच रहे दूल्हा-दुल्हन! सांस लेने में भी तकलीफ

शादी से पहले हल्दी की रस्म से दूल्हे-दुल्हन की रंगत बढ़ती है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो हुआ है वह काफी डराने वाला है। मिलावटी हल्दी के कारण दूल्हा-दुल्हन गंभीर एलर्जी और सांस संबंधी समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। इंदौर के एमवाय अस्पताल में हाल ही में ऐसे चार मरीज भर्ती हुए, जिनकी हालत हल्दी लगाने के बाद अचानक बिगड़ गई। इनमें एक मरीज को वेंटीलेटर तक पर रखना पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक इन मरीजों में सांस फूलना, चेहरे और होंठों में सूजन, शरीर पर लाल चकत्ते, घबराहट और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दिए। जांच में सामने आया कि हल्दी में मिलाए गए जहरीले रंग 'मेटानिल येलो' की वजह से एलर्जी रिएक्शन हुआ।

हल्दी की रस्म के बाद बिगड़ी तबीयत

खरगोन जिले के कसरावद निवासी 21 वर्षीय राखी ने बताया कि हल्दी की रस्म के कुछ समय बाद ही उनके शरीर पर लाल चकत्ते निकलने लगे। धीरे-धीरे चेहरे और होंठों में सूजन आ गई और सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई। परिजन घबराकर पहले स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें इंदौर एमवाय अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद मिलावटी हल्दी से एलर्जी की पुष्टि की। परिजनों का कहना है कि शादी की रस्मों में अक्सर सस्ती और खुली हल्दी खरीद ली जाती है, क्योंकि उसका उपयोग शरीर पर लगाने के लिए किया जाता है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही हल्दी जानलेवा साबित हो सकती है।

ये भी पढ़ें:इंदौर में हैवान पति की करतूत! पत्नी के प्राइवेट पार्ट में डाला मिर्च पाउडर, FIR

हल्दी लगते ही फूलने लगी सांस

दूधिया निवासी 35 वर्षीय गोलू ने बताया कि अप्रैल में शादी समारोह के दौरान परिवार के लोगों ने शरीर पर हल्दी लगाई थी। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में चेहरे और होंठों पर सूजन आने लगी और सांस लेने में दिक्कत बढ़ गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने इसे गंभीर एलर्जी रिएक्शन बताया। उन्होंने कहा कि शादी की खुशी के बीच कभी नहीं सोचा था कि हल्दी जैसी पारंपरिक चीज इतनी खतरनाक साबित हो सकती है। खुली हल्दी गांव की किराना दुकान से खरीदी गई थी।

हल्दी में मिल रहा जहरीला रंग

विशेषज्ञों के अनुसार मिलावटी हल्दी में 'मेटानिल येलो' नामक जहरीला रंग मिलाया जा रहा है। इसका उपयोग हल्दी को अधिक चमकीला और आकर्षक दिखाने के लिए किया जाता है। यह रंग त्वचा और शरीर दोनों के लिए बेहद नुकसानदायक माना जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि यह रसायन शरीर में तेजी से रिएक्शन करता है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। गंभीर मामलों में मरीज को 'एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम' जैसी जानलेवा फेफड़ों की समस्या भी हो सकती है।

ये भी पढ़ें:राजा रघुवंशी मर्डर: इंदौर आने के लिए क्यों बेताब सोनम? कर रही ये खास प्लानिंग

प्रशासन से कार्रवाई की मांग

विशेषज्ञों और मरीजों के परिजनों ने मिलावटी हल्दी बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि बाजार में सस्ती और चमकीली हल्दी की मांग ज्यादा होने का फायदा उठाकर कुछ व्यापारी कृत्रिम रंग और केमिकल मिलाकर हल्दी बेच रहे हैं।

आयुर्वेद में गुणकारी, मिलावट से नुकसान

आयुर्वेद में हल्दी को औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। यह त्वचा निखारने, संक्रमण से बचाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन मिलावट इसके गुणों को नुकसान में बदल देती है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि यदि हल्दी लगाने के बाद खुजली, जलन, सांस फूलना, होंठ या आंखों में सूजन जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

रिपोर्ट- हेमंत

ये भी पढ़ें:इंदौर क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी, लॉरेंस गैंग का सदस्य गिरफ्तार
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।