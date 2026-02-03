Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़BPL student seeks info by RTI in MP, power distribution company asked to pay 4 Lacs fee
MP में कानून के छात्र ने RTI के तहत मांगी जानकारी, बिजली कंपनी बोली- पहले 4 लाख रुपए जमा कराओ

MP में कानून के छात्र ने RTI के तहत मांगी जानकारी, बिजली कंपनी बोली- पहले 4 लाख रुपए जमा कराओ

संक्षेप:

शिकायत मिलते ही राज्य मानवाधिकार आयोग ने इसे गंभीरता से लिया और जबलपुर जिला कलेक्टर को मामले की निष्पक्ष जांच करने और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर आयोग ने एक रिपोर्ट भी मांगी है।

Feb 03, 2026 05:20 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

MP के जबलपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, यहां पर एक BPL (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड धारक छात्र को सूचना के अधिकार (RTI) कानून के तहत जानकारी मांगना भारी पड़ गया, क्योंकि संबंधित विभाग ने जानकारी देने के एवज में छात्र को 4.08 लाख रुपए की फीस जमा करने को कहा है। जिसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कलेक्टर को जांच कर कार्रवाई करने के लिए कहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कर्मचारियों के बारे में मांगी थी जानकारी

TOI की रिपोर्ट के अनुसार कानून की पढ़ाई कर रहे अमन वंशकार ने मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (पॉवर डिस्कॉम) जबलपुर के मानेगांव पिपरिया वितरण केंद्र (DC) में एक RTI आवेदन लगाया था, और इसके जरिए विभाग से नियमित और आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी के साथ-साथ रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं की प्रमाणिक जानकारी भी मांगी थी।

BPL कार्डधारी छात्र से मांगी फीस, जबकि नियम कुछ और

अमन ने अपने RTI आवेदन के साथ वो सभी जरूरी कागजात भी जमा किए थे, जिनसे पता चल रहा था कि वह गरीबी रेखा के नीचे (BPL) वाली श्रेणी के परिवार से आता है, क्योंकि ऐसे आवेदकों को RTI एक्ट के तहत मुफ्त में जानकारी मांगने का अधिकार है। RTI अधिनियम, 2005 की धारा 7(5) के अनुसार, बीपीएल श्रेणी के आवेदकों से सूचना प्रदान करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जा सकता है।

छात्र ने खटखटाया मानवाधिकार आयोग का दरवाजा

हालांकि BPL वर्ग के व्यक्ति को निःशुल्क जानकारी देने का नियम होने के बावजूद संबंधित लोक सूचना अधिकारी और संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर ने नियम विरूद्ध जाकर मांगी गई जानकारी देने के बदले छात्र को 4.08 लाख रुपए जमा करने का नोटिस दे दिया। जिसके बाद विभाग की इस मांग से परेशान होकर वंशकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया और इसे RTI एक्ट, 2005 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन बताया।

ये भी पढ़ें:MP में 15 साल की लड़की ने बच्चे को दिया जन्म तो गैंगरेप का हुआ खुलासा
ये भी पढ़ें:महीनों तक कोमा में रहा, अब तोड़ा दम; MP जहरीले कफ सिरप का शिकार बना एक और मासूम
ये भी पढ़ें:कुत्तों के आतंक से पलायन, MP में कहां मकानों पर लगे 'बिकाऊ है' के पोस्टर

मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर से कार्रवाई करने को कहा

शिकायत मिलते ही राज्य मानवाधिकार आयोग ने इसे गंभीरता से लिया और जबलपुर जिला कलेक्टर को मामले की निष्पक्ष जांच करने और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर आयोग ने एक रिपोर्ट भी मांगी है। उधर लोगों का कहना है कि इस मामले ने सरकारी विभागों द्वारा RTI नियमों के पालन में मानदंडों की अनदेखी और इस कानून के तहत जानकारी मांगने वाले आर्थिक रूप से कमजोर आवेदकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|