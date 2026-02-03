Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Boyfriend murders girlfriend child, dumps body in coal mine
बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के बच्चे का किया मर्डर, कोयला खदान में फेंकी लाश; क्या वजह

बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के बच्चे का किया मर्डर, कोयला खदान में फेंकी लाश; क्या वजह

संक्षेप:

हत्या के आरोपी का नाम मोइशीन खान है। वह छत्तीसगढ़ में ड्राइवर का काम करता है। उसकी प्रेमिका अपने बच्चे और पति के साथ धनपुरी में मजदूरी करती है।

Feb 03, 2026 01:53 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शहडोल
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर शव को कोयला खदान में फेंक दिया। हत्या के आरोपी का नाम मोइशीन खान है। वह छत्तीसगढ़ में ड्राइवर का काम करता है। उसकी प्रेमिका अपने बच्चे और पति के साथ धनपुरी में मजदूरी करती है। बच्चा आरोपी को मामा कहकर बुलाता था, जिसका फायदा उठाकर उसने हत्या को अंजाम दिया है। आगे पढ़िए हत्या के पीछे की क्या वजह सामने आ रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एक बच्चे की हत्या, दूसरे की रची साजिश

आरोपी के सिर पर मानो हत्या का भूत सवार था। आरोप है कि उसने प्रेमिका के दूसरे बेटे को भी जान से मारने की साजिश रची थी, जिसे वो अंजाम देने में नाकाम रहा। जब जांच पड़ताल हुई कि आखिर ये क्यों बच्चों को मौत के घाट उतारने को अमादा है, तो पता चला कि वह अपनी प्रेमिका से शादी का दवाब बना रहा था, जिसे महिला मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने एक बच्चे की हत्या कर दी और दूसरे की साजिश रच डाली, जिसे पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया।

ये भी पढ़ें:अनाज की दुकान की आड़ में चल रही थी नशे की फैक्ट्री, 5 करोड़ का नशीला पदार्थ जब्त
ये भी पढ़ें:इंग्लैंड में नौकरी, भारत की ट्रेनों में चोरी! भोपाल में बीटेक धारी चोर गिरफ्तार

उसके साथ क्यों नहीं रहती, प्रेमिका बोली…

बच्चे के गायब होने की तारीख 27 जनवरी है। 7 साल का मासूम अचानक गायब हो गया। खोजबीन हुई, तो बच्चे की मां मोइशीन खान के घर भी पहुंची और अपने बच्चे के बारे में पूछा। मगर वो अपनी ही बात कहने लगा- उससे बात क्यों नहीं कर रही, उसके साथ क्यों नहीं रहती.... इन सवालों पर बच्चे की मां ने कहा- मैं अपने बच्चों और पति को छोड़र उसके साथ नहीं रह सकती। इस पर उसने कहा वह किसी भी हद तक जा सकता है।

पहले किया गुमराह फिर कबूला जुर्म

बच्चे की गुमशुदगी का मामला भी सामने आ चुका था। इधर पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी थी कि तभी एक महिला ने बताया कि उसने मोइशीन को खान में उतरते-चढ़ते देखा है। इस पर उसके ऊपर शक की सुई घूम गई और फिर उससे पूछताछ हुई तो मामला धीरे-धीरे खुलने लगा। हिरासत में पूछताछ के दौरान पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन फिर ये चार सो बीसी ज्यादा देर नहीं चली और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह महिला से बहुत प्यार करता है। उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।