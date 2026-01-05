MP में बॉयफ्रेंड ने पत्थर से कुचलकर की हत्या, आमलेट के टुकड़े से कातिल तक पहुंची पुलिस

संक्षेप: मध्य प्रदेश के ग्वालियर के नारायण विहार कॉलोनी की झाड़ियों में सात दिन पहले मिले अर्धनग्न महिला के शव की शिनाख्त पुलिस ने एआई से तैयार किए गए फोटो के जरिए की थी।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर के नारायण विहार कॉलोनी की झाड़ियों में सात दिन पहले मिले अर्धनग्न महिला के शव की शिनाख्त पुलिस ने एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से तैयार किए गए फोटो के जरिए की थी। ठेले वालों ने महिला को कालीबाई के नाम से पहचाना था, लेकिन उसका ठिकाना नहीं बता सके थे। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को पता चला कि ग्वालियर की कालीबाई असल में टीकमगढ़ की रहने वाली सुनीता पाल थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शव के पास मिले आमलेट के टुकड़ों से पुलिस कातिल तक पहुंची। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि सुनीता की हत्या उसके नए बॉयफ्रेंड सचिन सैन ने की थी।सचिन ने शक के चलते पत्थर से चेहरा कुचलकर उसकी जान ले ली।दोनों पिछले सात दिनों से साथ रह रहे थे और फिजिकल रिलेशनशिप में थे।आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस जब शिनाख्त के बाद मृतका के घर टीकमगढ़ पहुंची तो सामने आया कि वह कई शादियां कर चुकी थी।

स्थानीय लोगों के मुताबिक उसने छह से सात शादियां की थीं।उसके हाथ पर गुदा हुआ “पप्पू” नाम उसके पूर्व पति का था, जिसे वह करीब दो साल पहले छोड़ चुकी थी।जांच के दौरान आखिरी बार महिला के साथ देखे गए युवक की पहचान हो गई।वह ग्वालियर निवासी सचिन सेन निकला।पुलिस ने उसकी तलाश कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया।पुलिस हिरासत में सचिन सेन ने बताया कि उसकी सुनीता से सात दिन पहले दोस्ती हुई थी और इसी दौरान वह उससे प्यार करने लगा। दोनों रिलेशनशिप में थे। सुनीता ने उससे कहा था कि वह अपना पिछला सब कुछ छोड़ चुकी है और उसकी जिंदगी में अब वही है, लेकिन बाद में सचिन को पता चला कि उसके अन्य पुरुषों से भी संबंध थे।इसी बात से गुस्से में आकर उसने उसकी हत्या कर दी।