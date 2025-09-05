Boy Cut Girls Nose After She Refused His Marriage Proposal In MP Bhopal लड़की ने शादी करने से इनकार किया तो बौखला गया, काट डाली नाक; MP में खौफनाक वारदात, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Boy Cut Girls Nose After She Refused His Marriage Proposal In MP Bhopal

लड़की ने शादी करने से इनकार किया तो बौखला गया, काट डाली नाक; MP में खौफनाक वारदात

मध्य प्रदेश के भोपाल से खौफनाक मामला सामने आया है जहां एक लड़की के शादी से इनकार करने पर एक शख्स ने उसकी नाक ही काट डाली। मामला गांधीनगर इलाके का है। आरोपी पर लड़की पर कुछ दिनों से शादी करने का दबाव बना रहा था।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 06:28 PM
share Share
Follow Us on
लड़की ने शादी करने से इनकार किया तो बौखला गया, काट डाली नाक; MP में खौफनाक वारदात

मध्य प्रदेश के भोपाल से खौफनाक मामला सामने आया है जहां एक लड़की के शादी से इनकार करने पर एक शख्स ने उसकी नाक ही काट डाली। मामला गांधीनगर इलाके का है। आरोपी पर लड़की पर कुछ दिनों से शादी करने का दबाव बना रहा था। लड़की ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वह गुस्से में इस कदम बौखला गया कि उसने लड़की पर चाकू से वार कर उसकी नाक काट दी। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है।

लड़की की शिकायक के मुताबिक लड़की 12वीं पास है और गांधी नगर में अपने परिवार के साथ रहती है। आरोपी की पहचान दिनेश के तौर पर हुई है। वह भी पहले गांधी नगर में ही रहता था लेकिन अब सीहोर में रहता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने आरोप लगाया है कि गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे दिनेश सीहोर से भोपाल जा रहा था। वहीं लड़की गांधी नगर स्थित कॉलेज जा रही थी। जब वह एयरपोर्ट ब्रिज के पास पहुंची, तो आरोपी दिनेश अपनी स्कूटी पर पीछे से आया और उसे रोक लिया। उसने पीड़िता को जबरदस्ती अपनी स्कूटी पर बिठाया और बात करने के बहाने आईटी पार्क ले गया। उसने स्कूटी की डिक्की से चाकू निकाला और एक बार फिर उस पर शादी के लिए दबाव डाला।

जब पीड़िता ने साफ इनकार कर दिया को आरोपी ने गुस्से में आकर उसकी नाक काट दी और मौके से फरार हो गया। पीड़िता वहीं दर्द से तड़पती रही। किसी तरह उसने अपनी मां को फोन कर सारी बात बताई। मां तुरंत उसके भाई के साथ मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे शुरुआती ट्रीटमेंट देकर अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर पुलिस केस दर्ज कर आऱोपी की तलाश में जुटी हुई है।

Madhya Pradesh
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|