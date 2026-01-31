प्रेमिका के घर के बाहर युवक ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़boy consume poisn in front of lovers house
संक्षेप:

मध्य प्रदेश के गुना की राधा कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने देर रात को जहर खाकर सुसाइड कर लिया। उसने जहर अपनी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर खाया। दोस्त को फोन कर इसकी जानकारी दी तो फौरन पहुंचा। इलाज के दौरान मौत हो गई

Jan 31, 2026 02:21 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गुना
मध्य प्रदेश के गुना की राधा कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने देर रात को जहर खाकर सुसाइड कर लिया। उसने जहर अपनी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर खाया। दोस्त को फोन कर इसकी जानकारी दी तो फौरन पहुंचा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान युवक ने सुबह दम तोड़ दिया।

दरअसल अरुण रजक पिता रामजीलाल रजक का पिछले करीब तीन साल से एक युवती से अफेयर चल रहा था। इस बीच युवती के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। जानकारी के मुताबिक युवती ने ये बात अरुण को भी बताई। यह जानकर वह बेहद परेशान हो गया था। शुक्रवार सुबह अरुण अपने काम पर गया था। दिन में करीब 15-20 मिनट तक उसकी फोन पर बातचीत हुई। शादी को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई।युवती ने बताया कि परिवारवाले दोनों की शादी कराने से मना कर रहे हैं। शादी कहीं और तय कर दी है। इसके बाद अरुण देर रात अपनी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर पहुंचा और जहर खा लिया।

अरुण ने जहर खाने के बाद अपने दोस्त भोला को फोन किया।उसे बताया कि मैंने जहर खा लिया है। यह सुनकर भोला फौरन उसकी प्रेमिका के घर के बाहर पहुंचा। अरुण बाहर पड़ा हुआ था और उसे अस्पताल लेकर गया। यहां इलाज के दौरान सुबह अरुण की मौत हो गई। भोला ने ही परिवार को सूचना दी।घटना की सूचना मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे।परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

रशीद कॉलोनी के रहने वाले अरुण के मामा करण रजक ने बताया कि फोन पर बातचीत के दौरान अरुण ने उनसे कहा कि वह लड़की के घर जा रहा है। इसके बाद वह युवती के घर पहुंचा। वहां क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी परिवार को नहीं है। परिवार ने युवती के परिजनों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। अरुण के परिजन के मुताबिक युवती के माता-पिता और तीनों भाई लड़की शादी अरुण से कराने के लिए तैयार नहीं थे। युवती के भाई अरुण को पहले भी जान से मारने की धमकी दे चुके थे। वह उसे युवती से दूर रहने के लिए कहते थे। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और जांच कर रही है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
