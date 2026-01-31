प्रेमिका के घर के बाहर युवक ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत

संक्षेप: मध्य प्रदेश के गुना की राधा कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने देर रात को जहर खाकर सुसाइड कर लिया। उसने जहर अपनी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर खाया। दोस्त को फोन कर इसकी जानकारी दी तो फौरन पहुंचा। इलाज के दौरान मौत हो गई

मध्य प्रदेश के गुना की राधा कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने देर रात को जहर खाकर सुसाइड कर लिया। उसने जहर अपनी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर खाया। दोस्त को फोन कर इसकी जानकारी दी तो फौरन पहुंचा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान युवक ने सुबह दम तोड़ दिया।

दरअसल अरुण रजक पिता रामजीलाल रजक का पिछले करीब तीन साल से एक युवती से अफेयर चल रहा था। इस बीच युवती के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। जानकारी के मुताबिक युवती ने ये बात अरुण को भी बताई। यह जानकर वह बेहद परेशान हो गया था। शुक्रवार सुबह अरुण अपने काम पर गया था। दिन में करीब 15-20 मिनट तक उसकी फोन पर बातचीत हुई। शादी को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई।युवती ने बताया कि परिवारवाले दोनों की शादी कराने से मना कर रहे हैं। शादी कहीं और तय कर दी है। इसके बाद अरुण देर रात अपनी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर पहुंचा और जहर खा लिया।

अरुण ने जहर खाने के बाद अपने दोस्त भोला को फोन किया।उसे बताया कि मैंने जहर खा लिया है। यह सुनकर भोला फौरन उसकी प्रेमिका के घर के बाहर पहुंचा। अरुण बाहर पड़ा हुआ था और उसे अस्पताल लेकर गया। यहां इलाज के दौरान सुबह अरुण की मौत हो गई। भोला ने ही परिवार को सूचना दी।घटना की सूचना मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे।परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।