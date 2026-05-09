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'तेरे बगैर हम कैसे जिंदा रहेंगे…' गाने पर रील बनाकर पोस्ट किया, फिर फांसी लगाकर जान दे दी

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, रीवा
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मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवक ने जान देने से पहले 'तेरे बगैर हम कैसे जिंदा रहेंगे, तेरे घर के सामने अपनी जान दे देंगे' गाने पर रील बनाई और उसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म में पोस्ट किया। यह रील सोशल मीडिया में वायरल हो रही है।

'तेरे बगैर हम कैसे जिंदा रहेंगे…' गाने पर रील बनाकर पोस्ट किया, फिर फांसी लगाकर जान दे दी

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवक ने जान देने से पहले 'तेरे बगैर हम कैसे जिंदा रहेंगे, तेरे घर के सामने अपनी जान दे देंगे' गाने पर रील बनाई और उसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म में पोस्ट किया। यह रील सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते यह आत्मघाती कदम उठाया। परिजनों की माने तो इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। फिलहाल पुलिस हर पहलु से मामले की जांच कर रही है।

यह पूरा मामला रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिलचट का है। मृतक की पहचान राज खान के रूप में हुई है। वह पेशे से मिस्त्री था और टाइल्स लगाने का काम करता था। चार दिन पहले ही उसे रीवा से मुंबई भेजा गया था, लेकिन वह वहां एक दिन भी नहीं रुका और शुक्रवार की शाम वापस अपने गांव सिलचट वापस आ गया। पूरे परिवार के साथ रात में खाना खाया और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया।

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कमरे में जाकर उसने एक दर्द भरे गाने 'तेरे बगैर हम कैसे जिंदा रहेंगे, तेरे घर के सामने अपनी जान दे देंगे'गाने पर रील बनाई। इस रील को उसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया और घर में ही रखी रस्सी से फंदा लगा ली। सुबह जब मां के आवाज देने पर वह कमरे से बाहर नहीं निकला तो मां ने बड़े भाई को आवाज दी। बड़े भाई ने खिड़की से झांक कर देखा तो राज फांसी के फंदे पर लटक रहा था। फौरन ही इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

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जिस तरह से युवक ने मरने से पहले रील बनाई, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा कि गांव में ही युवक का किसी लड़की से प्रेम प्रसंग था। उसी के चलते उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। हालांकि, परिजनों की मानें तो उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मृतक के भाई पप्पू खान का कहना है कि हमने उसे काम करने मुंबई भेज दिया था। पता नहीं कैसे वह वापस रीवा आ गया। आजकल के लड़के तो इस तरीके की रील बनते ही हैं। मां से बात करूंगा तो सारी बात पता चलेगी।

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वहीं, रीवा के एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा का कहना है कि पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य निकाल कर सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट: सादाब सिद्दीकी

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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