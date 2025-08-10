नाम बदलकर दोस्ती, फिर धर्म परिवर्तन कर किया निकाह; MP में मां-बाप समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

मध्य प्रदेश के इंदौर के परदेशीपुरा में रहने वाली 23 साल की लड़की की शिकायत पर 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन कराने और दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोपी ने पहले अपना गलत नाम बताकर उससे दोस्ती की और फिर उसका धर्म बदलवाकर निकाह कर लिया।

मध्य प्रदेश के इंदौर के परदेशीपुरा में रहने वाली 23 साल की लड़की की शिकायत पर 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन कराने और दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोपी ने पहले अपना गलत नाम बताकर उससे दोस्ती की और फिर उसका धर्म बदलवाकर निकाह कर लिया। शनिवार को थाने में एफआईआर करवाई। आरोप में फाइटर राजपूत उर्फ सोहिल खान, साकिर इकबाल, शामनाज फातिमा, नदीम अख्तर, सहवर इकबाल, यासिर हयात, सारिक, शिवा जरिन, गुलसफा, शौकत राजपूत, गुलजार राजपूत, नजाकत राजपूत और एक मौलवी के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पीड़िता ने बताया कि 3 साल पहले उसकी सोशल मीडिया से दोस्ती हुई थी। उसने अपना नाम सोहिल राजपूत बताया था। दोनों के बीच चैट पर काफी बातचीत होने लगी। सोहिल ने उसे शादी करने की इच्छा जताई। खुद को राजपूत बताने के कारण पीड़िता ने हां कर दी। इसके बाद सोहिल ने पीड़िता को समझाया और 21 जून 2025 को वह अपने घर से 3 लाख रुपए और कुछ शादी के दस्तावेज लेकर उसके साथ अहमदाबाद चली गई।

सोहिल ने उसे अपने दोस्त के प्लास्टिक कारखाने में बने एक कमरे में ठहराया। 3 अगस्त को वह उसे अपने घर नेशनल मिल चाल ले गया, जहां उसकी मां शामनाज फातिमा, पिता साकिर इकबाल, मिले। तभी पीड़िता को पता चला कि सोहिल का धर्म अलग है।

पीड़िता पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सोहिल से निकाह करना है तो धर्म बदलना पड़ेगा। साकिर इकबाल ने उसे कलमा पढ़वाया और उसका नाम बदलकर सना फातिमा रख दिया। पीड़िता के विरोध के बावजूद उसे घर से निकलने नहीं दिया गया। पीड़िता ने सोहिल के मोबाइल में कई लड़कियों के साथ की गई चैट देखी। इस पर सोहिल ने कहा कि यही उसका काम है। बाद में पीड़िता ने अपनी मां और भाई से संपर्क किया, इसके बाद पीड़िता ने शनिवार को थाने में अपने बयान दर्ज कराए। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है।