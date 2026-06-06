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शादी से इनकार पर कुल्हाड़ी से वार, फिर फांसी पर लटकाने की कोशिश; नाबालिग लड़की को 60 टांके लगे

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, शिवपुरी
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मध्य प्रदेश में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक सनकी लड़के ने शादी से इनकार करने पर एक नाबालिग लड़की पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। उसके बाद उसे एक दुपट्टे से फांसी पर लटकाने की कोशिश की। हालांकि लोगों को देख वह मौके से फरार हो गया। लड़की को 60 टांके लगे हैं। वह आईसीयू में भर्ती है।

शादी से इनकार पर कुल्हाड़ी से वार, फिर फांसी पर लटकाने की कोशिश; नाबालिग लड़की को 60 टांके लगे

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर 17 साल की नाबालिग लड़की पर बेरहमी से हमला किया गया। पुलिस ने बताया कि कथित तौर पर उसका पीछा कर रहे 22 साल के लड़के ने उसके सामने शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिसे लड़की ने ठुकरा दिया। इसके बाद लड़के ने उसके घर में घुसकर उसे जान से मारने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य तीन लोग फरार हैं।

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घर में घुसकर मारने की कोशिश

उपमंडल पुलिस अधिकारी प्रशांत शर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी धमेंद्र परिहार लंबे समय से लड़की को परेशान कर रहा था और उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था। लड़की के इनकार से नाराज होकर धर्मेंद्र शुक्रवार को उसके घर में घुस गया। उस समय वह अकेली थी। उसने लड़की पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। लड़की खुद को बचाने के लिए छत पर भाग गई। आरोपी भी छत पर पहुंच गया और एक दुपट्टे से उसे फांसी लगा दी। लोगों को देखकर वह फंदा वहीं छोड़कर भाग गया।

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सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें

लड़की के सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें आने के बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रेफर कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे 60 टांके लगे हैं और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ग्वालियर के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती लड़की का इलाज जारी है। पुलिस ने पीछा करने वाले की पहचान धर्मेंद्र परिहार और उसके पिता की पहचान अजब सिंह परिहार के रूप में की है।

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पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज

घटना के एक वीडियो में धर्मेंद्र छत पर खड़े होकर लड़की को दुपट्टे से लटकाते हुए दिख रहा है। शनिवार को यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पुलिस ने धर्मेंद्र समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाने और घर में जबरन घुसने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। मुख्य आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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