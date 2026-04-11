गालीबाज लोग MP के इस गांव से रहें दूर, मां-बहन से जुड़े अपशब्द निकलते ही देना होगा भारी जुर्माना
इन दिनों बातचीत में मां-बहन की गालियों का इस्तेमाल करने का प्रचलन काफी बढ़ गया है, और लोगों ने इसे एक सामान्य व्यवहार का हिस्सा मान लिया है। लेकिन MP के इस गांव ने इसे भाषाई असभ्यता मानते हुए इस पर रोक लगा दी है।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक गांव ने बहुत उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हुए गाली देने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इसे प्रदेश का पहला गाली मुक्त गांव भी घोषित कर दिया है। यह कमाल जिले के बोरसर गांव ने कर दिखाया है। इसके तहत ग्राम पंचायत ने एक खास नियम लागू किया है, जिसके अंतर्गत गांव के अंदर अपशब्दों या मां-बहन की गाली का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। वहीं इस नियम का उल्लंघन करने वाले शख्स के लिए सजा भी निर्धारित की गई है। जिसके तहत गाली देने पर उस शख्स को या तो 500 रुपए का जुर्माना देना होगा या फिर उसे एक घंटे तक गांव की अनिवार्य सफाई करना होगी। इस नियम के बनने से महिलाएं बहुत खुश हैं और उनका कहना है कि इसकी वजह से बच्चों का गाली सीखना और उन पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव बंद हो गया है।
ग्राम पंचायत ने यह फैसला लोगों से बातचीत करते हुए सर्वसम्मति से लिया, और इस नियम का प्रचार-प्रसार करने के लिए इस बारे में पूरे गांव में पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में लिखा है, 'मध्य प्रदेश का पहला गाली मुक्त गांव, मां-बहन की गाली देने पर 500 रुपए का दंड, या एक घंटा गांव की सफाई, ग्राम पंचायत बोरसर, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश।' साथ ही इस पोस्टर में गांव को 'विकसित बोरसर' बनाने की बात भी लिखी है।
'गालियों की वजह से शुरू होते हैं और बढ़ जाते हैं झगड़े'
इस बारे में जानकारी देते हुए गांव के उप-सरपंच विनोद शिंदे ने मीडिया को बताया कि यह पहल बच्चों और बड़ों, दोनों के बीच अपमानजनक भाषा के बढ़ते इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि कई बार देखा गया है कि दो लोगों के बीच कई बार अपशब्द इस्तेमाल करने की वजह से झगड़ा शुरू हो जाता है, जो कि गालियों का इस्तेमाल करने पर और ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में इस नियम का उद्देश्य लोगों के सार्वजनिक व्यवहार को नियंत्रित करना और अपशब्दों के इस्तेमाल से होने वाले झगड़ों को कम करना है।
'गालियां देने वाले लोग खुद को समझते हैं कूल'
आगे उन्होंने कहा, ‘इन दिनों बातचीत में मां-बहन की गालियों का इस्तेमाल करने का प्रचलन काफी बढ़ गया है, और लोगों ने इसे एक सामान्य व्यवहार का हिस्सा मान लिया है। इस दौरान उनके द्वारा जमकर गालियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें मां-बहनों को निशाना बनाते हुए की जाने वाली भद्दी टिप्पणियां भी शामिल हैं। लेकिन अब से गांव में अगर कोई शख्स ऐसा करते हुए पाया जाएगा, तो या तो उसे 500 रुपए का जुर्माना देना होगा या फिर उसे गांव में एक घंटे सफाई का काम करना होगा।’
नियम बनने के बाद गांव में दिखने लगे अच्छे नतीजे
उप-सरपंच ने तो यहां तक दावा किया कि गांव में इस नए नियम के बनने का बाद अच्छे नतीजे भी दिखने लगे हैं, और गांव के लोग अपनी भाषा के प्रति बहुत ज्यादा सचेत हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस कदम की तारीफ आसपास के गांवों से भी मिली है। उधर गांव के लोग खासकर महिलाएं तो इस नियम के बनने से बहुत खुश हैं। उनका मानना है कि इस नियम की वजह से अब उन्हें मोहल्ले में या सड़कों से गुजरते वक्त लोगों की बातें सुनकर होने वाली शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक महिला ने तो यहां तक कहा कि इस नियम से गांव का माहौल काफी बेहतर हो गया है।
महिलाएं बोलीं- बच्चे भी सीखकर आते थे गालियां
गांव की रहने वाली जयश्री चौधरी नाम की महिला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'अब लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें इसका परिणाम पता है।' साथ ही उसने बताया कि 'पहले बच्चे इन शब्दों को सुनकर उनकी गंभीरता को समझे बिना ही उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे, भले ही उनके माता-पिता उन्हें कितनी ही बार चेतावनी क्यों ना दे चुके हों। लेकिन अब अगर बच्चों को ऐसे शब्द सुनने को ही नहीं मिलेंगे तो उनका सीखना भी मुश्किल हो जाएगा।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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