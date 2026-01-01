10 साल बाद पैदा हुआ बेटा, इंदौरा में जहरीला पानी पीने से चली गई जान! रो-रोकर सूख गईं पिता की आंखें

संक्षेप: मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी ने हाहाकार मचा दिया है। यहां दूषित पानी पीने की वजह से अब तक एक दर्जन बच्चों की मौत हो चुकी है। इसमें 10 साल बाद पैदा हुए एक बच्चे की भी मौत हो गई।

मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीले ने कई मासूम जिंदगियां निगल लीं। इसमें एक परिवार ने 10 साल बाद पैदा हुए 6 महीने के बेटे को भी खो दिया। इस घटना की जानकारी देते हुए परिजनो ने बताया कि बीते 26 दिसंबर को दूषित पानी पीने की वजह से बच्चे को डायरिया हो गया था। डायरिया होने के बाद बच्चे को लेकर अस्पताल गए तो उसे बुखार भी आ गया था। दवा लेकर जब परिजन घर पहुंचे तो तीन दिन बाद बच्चे की मौत हो गई।

अचानक तेज बुखार आया और बुझ गया घर का चिराग इस घटना की जानकारी देते हुए बच्चे के पिता सुनील साहू ने बताया कि उनके बच्चे को डायरिया और बुखार हुआ था। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने दवा दी और बच्चे को लेकर घर आ गए। घर आने के बाद बच्चा दो दिन तक एकदम ठीक था, लेकिन 29 दिसंबर को अचानक तेज बुखार आ गया और बच्चे की मौत हो गई। पिता ने बताया कि बच्चे को तेज बुखार के साथ उल्टी भी हुई थी। इस तरह 10 साल बाद पैदा हुआ घर का इकलौता 'चिराग' बुझ गया।

इंदौर में दूषित पानी पीने से कई बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चों का इलाज भी चल रहा है। इस दौरान अस्पताल में भर्ती लोगों से प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुलाकात की। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने बीमार लोगों का समय पर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और उनसे बातचीत भी की। मरीजों से मिलने के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि उन्होंने 5 अस्पतालों का दौरा किया और वहां इलाज करा रहे सभी मरीजों से बातचीत की है। सीएम ने बताया कि सभी बीमार लोगों को अच्छे इलाज की व्यवस्था दी गई है। सीएम ने बताया कि इस मामले के लिए जिम्मेदार आधिकारियों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।