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कूनो नेशनल पार्क में मरे मिले 4 शावक, नोचे हुए थे शव; 1 महीना पहले हुआ था जन्म

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, श्योपुर
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वन अधिकारियों ने बताया कि 11 अप्रैल को मादा चीता KGP12 से जन्मे इन चारों शावकों के शव मंगलवार 12 मई की सुबह करीब 6:30 बजे श्योपुर टेरिटोरियल डिवीजन में उनके मांद (डेन) के पास मॉनिटरिंग टीम को मिले थे। इससे पहले इन शावकों को आखिरी बार 11 मई की शाम जीवित देखा गया था।

कूनो नेशनल पार्क में मरे मिले 4 शावक, नोचे हुए थे शव; 1 महीना पहले हुआ था जन्म

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के जंगलों में जन्म लेने के एक महीने बाद मंगलवार सुबह 4 चीता शावक मृत पाए गए। हैरानी की बात ये भी है कि शव आंशिक रूप से खाए हुए थे। यह घटना भारत के महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास कार्यक्रम के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। वन अधिकारियों ने बताया कि 11 अप्रैल को मादा चीता KGP12 से जन्मे इन चारों शावकों के शव मंगलवार 12 मई की सुबह करीब 6:30 बजे श्योपुर टेरिटोरियल डिवीजन में उनके मांद (डेन) के पास मॉनिटरिंग टीम को मिले थे। इससे पहले इन शावकों को आखिरी बार 11 मई की शाम जीवित देखा गया था।

किसी जंगली जानवर के हमले की आशंका

अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि शावकों पर किसी अन्य जंगली जानवर ने हमला किया होगा। एक अधिकारी ने कहा, “आज सुबह करीब 6:30 बजे 11 अप्रैल को मादा चीता KGP12 से जन्मे चार शावक मृत पाए गए। मॉनिटरिंग टीम को उनके शव श्योपुर टेरिटोरियल डिवीजन में मांद के पास मिले, जो आंशिक रूप से खाए हुए थे।”

अधिकारी ने आगे कहा, “इन शावकों की मौत किसी अन्य जानवर द्वारा शिकार किए जाने के कारण हुई प्रतीत होती है।” अधिकारियों ने कहा कि मौत के सही कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम और विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगी। वन विभाग ने यह भी बताया कि मादा चीता KGP12 सुरक्षित और स्वस्थ है तथा पूरे क्षेत्र की लगातार निगरानी की जा रही है।

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जश्न के कुछ दिन बाद लगा झटका

यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब कुछ ही दिन पहले ‘प्रोजेक्ट चीता’ को लेकर कूनो नेशनल पार्क में उत्साह का माहौल था। 10 मई को मदर्स डे के मौके पर पार्क प्रशासन ने मादा चीतों और उनके शावकों पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म जारी की थी। इसके एक दिन बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बोत्सवाना से लाई गई दो मादा चीतों को बाड़ों से खुले जंगल में छोड़ा था। इसके अगले ही दिन सुबह चार शावकों के मृत मिलने से पार्क अधिकारियों में मायूसी फैल गई।

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भारत में अब 53 चीते

इन चार शावकों की मौत के बाद अधिकारियों ने बताया कि भारत में अब कुल 53 चीते बचे हैं। इनमें से 50 चीते फिलहाल कूनो नेशनल पार्क में हैं, जिनमें भारत में जन्मे 33 चीते भी शामिल हैं। इसके अलावा तीन चीते गांधी सागर अभयारण्य में रखे गए हैं। एक अधिकारी ने कहा, “बाकी सभी चीते स्वस्थ हैं और अच्छी स्थिति में हैं।” भारत का चीता पुनर्वास कार्यक्रम 17 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था, जब नामीबिया से आठ चीते कूनो लाए गए थे। इसके बाद 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाए गए थे। इस साल फरवरी में बोत्सवाना से नौ और चीते लाए गए। इनमें 6 मादा और 3 नर शामिल थे।

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Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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