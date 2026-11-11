दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट और हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, यूपी ATS ने संदिग्ध दबोचा
दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट और ग्वालियर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी एटीएस ने संदिग्ध दबोचा है।
मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट और ग्वालियर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। धमकी भरा ई-मेल भेजने के संदिग्ध को यूपी एटीएस ने पकड़ लिया है। जांच एजेंसियों को उसके लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कई धमकी भरे ई-मेल मिलने की जानकारी सामने आई है। इनमें ग्वालियर हाईकोर्ट को भेजा गया ई-मेल भी शामिल है। शुरुआती पूछताछ में संदिग्ध ने ई-मेल बेचने की बात कही है। हालांकि, धमकी भरा मेल उसी ने भेजा या किसी दूसरे ने उसके ई-मेल का इस्तेमाल किया, इसकी जांच की जा रही है। इधर ग्वालियर पुलिस भी मामले में FIR दर्ज करने की तैयारी कर रही है।
दरअसल, ग्वालियर हाईकोर्ट की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर मिले धमकी भरे संदेश ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया था। ई-मेल में 15 नवंबर को इंदौर में होने वाले पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। संदेश में कॉन्सर्ट के मंच को IED से उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद ग्वालियर पुलिस और भोपाल एसटीएफ सक्रिय हो गई थीं। हाईकोर्ट परिसर के साथ जजों के बंगलों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी।
यूपी एटीएस ने संदिग्ध को दबोचा
अब इस मामले में यूपी एटीएस की कार्रवाई के बाद जांच को नई दिशा मिली है। संदिग्ध के लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच में कई धमकी भरे ई-मेल मिलने की बात सामने आई है। शुरुआती पूछताछ में संदिग्ध ने ई-मेल बेचने की बात स्वीकार की है। ऐसे में जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि धमकी भेजने के पीछे उसका खुद का हाथ है या फिर उसके ई-मेल अकाउंट का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति ने किया है।
उधर, ग्वालियर में भी पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। एसपी जयराज कुबेर के मुताबिक, हाईकोर्ट के सुरक्षा प्रभारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जानी थी। पुलिस संदिग्ध के ई-मेल नेटवर्क, धमकी भेजने के मकसद और इस पूरे मामले में अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
ग्वालियर हाईकोर्ट को मिली धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए संदिग्ध से पूछताछ के जरिए अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर न्यायपालिका और सार्वजनिक कार्यक्रमों को धमकी देने के पीछे कौन है और उसका मकसद क्या है?
रिपोर्ट- अमित कुमार
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