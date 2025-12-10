Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Bomb squad vehicle collide with truck 4 killed in sagar madhya pradesh
MP में दर्दनाक हादसा! बम स्क्वॉड की गाड़ी ट्रक से टकराई; 4 की मौत

MP में दर्दनाक हादसा! बम स्क्वॉड की गाड़ी ट्रक से टकराई; 4 की मौत

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के सागर जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां बम स्क्वॉड की गाड़ी और ट्रक की टक्कर में स्क्वॉड के 4 सदस्यों की मौत हो गई। सागर नेशनल हाईव-44 पर गलत साइड में खेड़ ट्रक से बम स्क्वॉड की गाड़ी टकराने से 4 की मौत हो गई है।

Dec 10, 2025 10:51 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सागर
share

मध्य प्रदेश के सागर जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां बम स्क्वॉड की गाड़ी और ट्रक की टक्कर में स्क्वॉड के 4 सदस्यों की मौत हो गई। सागर नेशनल हाईव-44 पर गलत साइड में खेड़ ट्रक से बम स्क्वॉड की गाड़ी टकराने के बाद एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने हादसे की भयावहता को भी बताया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही चार की मौत हो गई। इस हादसे में एक शख्स बुरी तरह घायल भी हुआ है। इस हादसे के बाद सामने आए विजुअल्स भी भयावह हैं, जो गवाही दे रहे हैं कि इस हादसे में कोई बचा नहीं होगा।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले पुलिस के जवानों की पहचान हो गई है। इसमें कांस्टेबल प्रद्यु्म्न दीक्षित, कांस्टेबल अमन कौरव, ड्राइवर परमलाल तोमर के साथ ही डॉग मास्टर विनोद शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई है। सभी मृतकक मुरैना के रहने वाले थे। इस हादसे में गभीर रूप से घायल हुए कांस्टेबल की पहचान राजिक चौहान के रूप में हुई है। घायल जवान को भोपाल रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे में स्क्वॉड का कुत्ता सुरक्षित है।

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया। इस मामले की शुरुआती जांच में सामने आया है कि ड्राइवर ने गाड़ी का नियंत्रण खो दिया था, जिस वजह से वो किनारे खड़ी ट्रक में टकरा गई और चार जवानों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अभी ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है और चारों कांस्टेबल के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|