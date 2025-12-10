MP में दर्दनाक हादसा! बम स्क्वॉड की गाड़ी ट्रक से टकराई; 4 की मौत

संक्षेप: मध्य प्रदेश के सागर जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां बम स्क्वॉड की गाड़ी और ट्रक की टक्कर में स्क्वॉड के 4 सदस्यों की मौत हो गई। सागर नेशनल हाईव-44 पर गलत साइड में खेड़ ट्रक से बम स्क्वॉड की गाड़ी टकराने से 4 की मौत हो गई है।

मध्य प्रदेश के सागर जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां बम स्क्वॉड की गाड़ी और ट्रक की टक्कर में स्क्वॉड के 4 सदस्यों की मौत हो गई। सागर नेशनल हाईव-44 पर गलत साइड में खेड़ ट्रक से बम स्क्वॉड की गाड़ी टकराने के बाद एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ है।

इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने हादसे की भयावहता को भी बताया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही चार की मौत हो गई। इस हादसे में एक शख्स बुरी तरह घायल भी हुआ है। इस हादसे के बाद सामने आए विजुअल्स भी भयावह हैं, जो गवाही दे रहे हैं कि इस हादसे में कोई बचा नहीं होगा।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले पुलिस के जवानों की पहचान हो गई है। इसमें कांस्टेबल प्रद्यु्म्न दीक्षित, कांस्टेबल अमन कौरव, ड्राइवर परमलाल तोमर के साथ ही डॉग मास्टर विनोद शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई है। सभी मृतकक मुरैना के रहने वाले थे। इस हादसे में गभीर रूप से घायल हुए कांस्टेबल की पहचान राजिक चौहान के रूप में हुई है। घायल जवान को भोपाल रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे में स्क्वॉड का कुत्ता सुरक्षित है।