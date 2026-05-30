Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

MP में कई दिन से लापता बच्ची का शव मिला, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने वाला सौतेला पिता बोला- उसने फांसी लगा ली थी

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
share

ग्वालियर पुलिस के मुताबिक नाबालिग का शव बेहद खराब हालत में मिला है। सौतेला पिता इसे सुसाइड बताकर लाश को छिपाने की बात कह रहा है, लेकिन पुलिस हत्या के एंगल को खारिज नहीं कर रही है।

MP में कई दिन से लापता बच्ची का शव मिला, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने वाला सौतेला पिता बोला- उसने फांसी लगा ली थी

मध्य प्रदेश में ग्वालियर के सिरोल इलाके से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई 12 साल की बच्ची का शव भिंड के मौ इलाके में मिला है। शव सिंध नदी किनारे क्षत-विक्षत हालत में मिला। बच्ची का चेहरा खराब है। पुलिस ने आशंका जताई है कि उसका काफी हिस्सा मगरमच्छ खा चुके हैं। बच्ची के शव की बरामदगी के बाद पुलिस ने उसकी मां और सौतेले पिता को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के दौरान बच्ची के सौतेले पिता ने बताया कि ​24 मई को उनकी बेटी ने घर में फांसी लगा ली थी। जिसके बाद बदनामी और पुलिस के डर से उसने शव को भिंड ले जाकर नदी किनारे दबा दिया था।

पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक मृतक बच्ची पांचवीं कक्षा में पढ़ती थी और 25 मई को उसके सौतेले पिता ने सिरोल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को पिता के बयानों और हाव-भाव पर पहले दिन से ही शक था और इसी वजह से पुलिस लगातार उस पर नजर रख रही थी और कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई थी। जब भिंड के मौ में सिंध नदी के किनारे से लड़की की बॉडी रिकवर हुई तो पूरा मामला पलट गया।

ये भी पढ़ें:शख्स ने कुल्हाड़ी से काट डाला अपना प्राइवेट पार्ट, इस वजह से उठाया ये घातक कदम

पोस्टमार्टम से साफ होगी मौत की असली वजह

पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। शनिवार को शव का पोस्टमॉर्टम हो सकता है। चूंकि शव क्षत-विक्षत हालत में मिला है, इसलिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराया जा सकता है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मौत वाकई फांसी लगाने की वजह से हुई है या फिर सौतेले पिता की कहानी में कोई गड़बड़ है।

ग्वालियर पुलिस के मुताबिक नाबालिग का शव बेहद खराब हालत में मिला है। सौतेला पिता इसे सुसाइड बताकर लाश को छिपाने की बात कह रहा है, लेकिन पुलिस हत्या के एंगल को खारिज नहीं कर रही है। फिलहाल पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसके आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी।

ये भी पढ़ें:MP में भीषण हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 6 की मौत, 40 लोग घायल

टैक्सी चालक के रूप में कार चलाता है सौतेला पिता

मृतक बच्ची के सौतेले पिता से पूछताछ जारी है। छात्रा के सौतेले पिता के पास एक ईको वैन कार है, जिसे वह ट्रैवल्स एजेंसी के लिए टैक्सी के रूप में चलाता है। छात्रा की 6 और 8 साल की दो छोटी बहनें हैं। छात्रा सौतेले पिता के साथ 8 साल से रही थी। बच्ची का पहला पिता भिंड में रहता है। उसकी मां ने पहले पिता को छोड़ दिया था।

ये भी पढ़ें:80 KG के पुतले और बेल्ट से खुलेगा ट्विशा की मौत का राज? सीन रिक्रिएशन करेगी CBI
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।