bodies of husband and wife found in pond in madhya pradesh gwalior तालाब में तैरती मिलीं पति-पत्नी की लाशें, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सनसनीखेज घटना, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़bodies of husband and wife found in pond in madhya pradesh gwalior

तालाब में तैरती मिलीं पति-पत्नी की लाशें, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सनसनीखेज घटना

मध्य प्रदेश में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक तालाब में पति-पत्नी की तैरती लाशें मिलने से हड़कंप मच गया। पति कुछ दिनों से अपने ससुराल में रह रहा था। एक दिन पहले से दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अचानक दोनों की लाशें मिलने से परिजन सन्न रह गए।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरSun, 10 Aug 2025 05:21 PM
share Share
Follow Us on
तालाब में तैरती मिलीं पति-पत्नी की लाशें, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सनसनीखेज घटना

मध्य प्रदेश में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक तालाब में पति-पत्नी की तैरती लाशें मिलने से हड़कंप मच गया। पति कुछ दिनों से अपने ससुराल में रह रहा था। एक दिन पहले से दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अचानक दोनों की लाशें मिलने से परिजन सन्न रह गए।

ग्वालियर के डबरा के सुखपाठ गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब राहगीरों ने गांव के पास बने तालाब में दो लाशों को तैरता देखा। इसकी सूचना पिछोर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों लाशों को तालाब से बाहर निकलवाया और स्थानीय लोगों से उनकी पहचान कराई।

पहचान के बाद दोनों शव पति-पत्नी के निकले। पति मलखान आदिवासी ग्राम जरासी का रहने वाला था। वह अपनी पत्नी गुड्डी आदिवासी के साथ कुछ दिनों से ससुराल में रह रहा था। परिजनों के मुताबिक एक दिन पहले से दोनों पति पत्नी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। गुड्डी के माता-पिता ने सोचा वह अपने पति के साथ ससुराल जरासी चली गई होगी। लेकिन, एक दिन बाद दोनों की लाश गांव के पास बने तालाब में मिला।

फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को डबरा के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले कि गंभीरता को देखते हुए हर एंगल और बारीकी से जांच की बात कह रही है।

थाना प्रभारी बलविंदर ढिल्लन ने बताया कि सूचना मिली थी कि सूखा पठा गांव में तालाब किनारे दो बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर जाकर उनको निकलवाया है। प्रारंभिक जानकारी में दोनों पति-पत्नी निकले हैं, जो कि जौरासी गांव के निवासी थे। यहां लड़की का मायका है, जहां यह दोनों रह रहे थे। मौके पर जांच जारी है।

रिपोर्टः अमित कुमार

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|