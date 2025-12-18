Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़bodies of husband and wife found in indore house
इंदौर के बंद मकान में 2 मौतें, 15 दिन तक सड़ती रहीं पति-पत्नी की लाशें; बदबू ने खोला राज

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के इंदौर में 15 दिन से बंद पड़े एक मकान के भीतर पति-पत्नी के सड़े-गले शव बरामद हुए। घर से उठती तेज दुर्गंध ने पूरे इलाके को दहला दिया। पति का शव बिस्तर पर पड़ा मिला, जबकि पत्नी बाथरूम में मृत अवस्था में थी।

Dec 18, 2025 08:49 pm IST
मध्य प्रदेश के इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित सेटेलाइट जंक्शन पर गुरुवार को सनसनी फैल गई, जब 15 दिन से बंद पड़े एक मकान के भीतर पति-पत्नी के सड़े-गले शव बरामद हुए। घर से उठती तेज दुर्गंध ने पूरे इलाके को दहला दिया। पति का शव बिस्तर पर पड़ा मिला, जबकि पत्नी बाथरूम में मृत अवस्था में थी। शव इस कदर क्षत-विक्षत हो चुके थे कि पूरा घर मौत की बदबू से भर गया। पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या की आशंका जता रही है, लेकिन हालात कई सवाल खड़े कर रहे हैं।

एडिशनल डीसीपी जोन-2 अमरेंद्र सिंह के अनुसार, मृतकों की पहचान कन्हैयालाल बरनवाल और उनकी पत्नी स्मृति बरनवाल के रूप में हुई है। कन्हैयालाल मूल रूप से आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) के निवासी थे और पीथमपुर के फार्मा सेक्टर में नौकरी कर चुके थे। दोनों 2016 से इसी मकान में रह रहे थे और बाहर की दुनिया से लगभग कटे हुए थे। आसपास के लोगों ने बताया कि दंपती कई-कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलते थे।

इलाके में शक तब गहराया, जब दूधवाला, अखबार वाला और एसआईआर सर्वे के कर्मचारी बार-बार आकर लौटने लगे। करीब 15 दिनों से घर में कोई हलचल नहीं थी। पड़ोसियों ने जब बालकनी से झांककर देखा तो भीतर से तेज बदबू आ रही थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

मौके पर पहुंचे एसआई नरेंद्र जैसवार ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर रूह कंपा देने वाला था। घर में बदबू, सड़ चुके शव और मरे हुए कॉकरोच बिखरे पड़े थे, जिससे जहर खाने की आशंका और गहरी हो गई।

पड़ोसियों के मुताबिक, कन्हैयालाल छह माह पहले लकवाग्रस्त हो गए थे। पत्नी स्मृति की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही है। दोनों किसी से ज्यादा मेल-जोल नहीं रखते थे, न ही उनके घर कभी रिश्तेदार आते-जाते दिखे। अंतिम बार महिला को 26 अक्टूबर को देखा गया था, उसके बाद मकान पूरी तरह खामोश हो गया।

पुलिस अब आसपास के लोगों से गहन पूछताछ कर रही है और हर पहलू की जांच में जुटी है। यह मामला सिर्फ आत्महत्या नहीं, बल्कि सामाजिक अलगाव, बीमारी और अनदेखी की एक भयावह कहानी बनकर सामने आया है, जहां मौत 15 दिन तक बंद दरवाजों के पीछे सड़ती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी।

रिपोर्टः हेमंत

