नदी में रस्सी से बंधी मिली युवक-युवती की लाशें; प्रेम प्रसंग में सुसाइड की आशंका

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में युवक-युवती की लाश नदी में तैरती पाई जाने की खबर सामने आई है। जांच में युवक-युवती के बीच प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। नदी में दोनों के शव रस्सी से बंधे मिले, इससे आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने एक साथ मिलकर आत्महत्या करने की कोशिश की।

घटना उज्जैन जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर महिदपुर तहसील में शिप्रा नदी के रावला घाट की है। यहां स्थानीय निवासियों ने रविवार दोपहर नदी में युवक ओर युवती की लाश देखी। पुलिस को सूचित किया, मौके पर पहुंची टीम ने दोनों शवों को नदी से बाहर निकाला। पुलिस की शुरुआती जांच में प्रेम-प्रसंग के चलते खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है।

शवों की स्थिति और आपसी बंधाव को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों ने साथ मिलकर आत्महत्या की। हालांकि, मौत का सही कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा। सोमवार को दोनों के परिजन महिदपुर पहुंचे ओर पोस्टमॉर्टम के बाद दोनों का अंतिम संस्कार महिदपुर के श्मशान घाट पर कर दिया गया।

लाश के मिलने वाली जगह से कुछ दूरी पर एक मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। इसमें युवक का आधार कार्ड मिला था। इससे पता चला कि 22 वर्षीय युवक का नाम बबलू गुर्जर है। वह जस्सीखेड़ा भीलवाड़ा का रहने वाला था। उज्जैन पुलिस ने भीलवाड़ा पुलिस से संपर्क किया, तो पता चला कि बबलू एक 17 वर्षीय नाबालिग युवती को भगाकर ले गया है और उसकी गुमशुदगी भीलवाड़ा थाने में दर्ज है जिसकी तलाश की जा रही है।

छानबीन हुई तो पता चला कि मृतका 17 वर्षीय नाबालिग युवती थी, जो बलाई समाज से थी। दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग कुछ महीने पहले सामने आया था। लड़के का परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार था, लेकिन लड़की के परिवार ने विरोध किया था, इसी के चलते दोनों 23 सितंबर को घर से बिना बताए निकल गए थे।

