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MP के राजघराने में खूनी संघर्ष, बाबा राजा की पत्नी योगिता सिंह को मारी गोली; पूरी कहानी

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सतना
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मध्य प्रदेश के ऊंचेहरा थाना क्षेत्र स्थित परसमनिया गढ़ी में दो महिलाओं के बीच हुए विवाद के दौरान चली गोली से नागोद राजघराने की बहू योगिता सिंह गंभीर रूप से घायल हो गईं। पीड़ित योगिता सिंह बाबा राजा की पत्नी हैं। पुलिस ने गोली चलाने की आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

मध्य प्रदेश के सतना में नागोद के पूर्व राज परिवार में कथित आपसी झगड़ा अब खूनी संघर्ष में बदल गया है। पारसमनिया गढ़ी में गुरुवार को आपसी विवाद के बीच एक महिला ने लाइसेंसी राइफल से गोली चला दी, जिससे राज परिवार की बहू योगिता सिंह गंभीर रूप से घायल हो गईं। योगिता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। योगिता सिंह रूपेंद्र सिंह (उर्फ बाबा राजा) की पत्नी हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर गोलीबारी की घटना के पीछे की असल वजह का पता लगाने के लिए गहनता से जांच की जा रही है।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, गोली लगने से घायल योगिता को पहले सतना के एक अस्पताल ले जाया गया और बाद में रीवा के एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत अब स्थिर है, लेकिन उन्हें अभी भी निगरानी में रखा गया है।

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बेटे और भाई के साथ पुश्तैनी घर गई थीं योगिता

वहीं, पुलिस ने गोली चलाने वाली आरोपी महिला सुनीता परिहार को गिरफ्तार कर लाइसेंसी राइफल भी बरामद कर ली है। ऊंचेहरा थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, पीड़ित योगिता सिंह ने बताया कि वह गुरुवार दोपहर अपने बेटे पृथुदेव सिंह और भाई नागेंद्र सिंह राठौर के साथ परसमानिया स्थित अपने पुश्तैनी घर गई थीं। योगिता ने आरोप लगाया कि उस पुश्तैनी घर में रहने वाली सुनीता परिहार उन्हें देखकर गाली-गलौज करते करते हुए घर से जाने के लिए कहने लगी।

सुनीता पर पहले भी मारपीट करने का आरोप लगाया

योगिता ने बताया जब उन्होंने वहां से जाने से इनकार किया तो आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और हत्या के इरादे से गोली चला दी। उन्होंने बताया कि एक गोली उनके पेट के बाईं ओर लगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके बेटे पर भी गोलियां चलाई गईं। वह महिला पहले भी उनके साथ मारपीट कर चुकी थी।

परिजनों का आरोप है कि आरोपी महिला सुनीता के द्वारा कई राउंड गोलियां चलाई गईं। योगिता की मां नरेंद्र कुमारी ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि सुनीता ने खिड़की से कई राउंड फायरिंग की गई।

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महिला गिरफ्तार, हथियार भी बरामद : एसपी

सतना के एसपी हंसराज सिंह ने बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, घटना में इस्तेमाल किया गया संदिग्ध हथियार भी बरामद कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है। आरोपी ने कई राउंड फायर किए थे। मामले की जांच चल रही है।

नागोद रियासत की स्थापना 1478 में परिहार राजपूतों ने की थी और 1950 में इसका भारतीय संघ में विलय हो गया था। 18वीं सदी तक इस रियासत को 'ऊंचेहरा' के नाम से भी जाना जाता था।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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