भोपाल एम्स के ब्लड बैंक से खून और प्लाज्मा चोरी, एक आउटसोर्स कर्मचारी पर FIR

मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के ब्लड बैंक से कई यूनिट खून और प्लाज्मा चोरी होने का मामला सामने आया है। ब्लड बैंक प्रभारी की शिकायत के बाद पुलिस द्वारा एक आउटसोर्स कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के ब्लड बैंक से कई यूनिट खून और प्लाज्मा चोरी होने का मामला सामने आया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि एम्स ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. ज्ञानेंद्र प्रसाद द्वारा बाग सेवनिया पुलिस थाने में की गई शिकायत के बाद एक आउटसोर्स कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस की कार्रवाई एसपीसी (मिसरोद एरिया) रजनीश कश्यप कौल ने बताया कि शिकायत के अनुसार, ब्लड बैंक से खून और प्लाज्मा की यूनिट्स लंबे समय से गायब हो रही थीं। इस मामले में एक आउटसोर्स कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए भोपाल एम्स प्रशासन से अस्पताल परिसर की सीसीटीवी फुटेज मांगी हैं।