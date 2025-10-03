Blood plasma units stolen from AIIMS Bhopal one booked भोपाल एम्स के ब्लड बैंक से खून और प्लाज्मा चोरी, एक आउटसोर्स कर्मचारी पर FIR, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Blood plasma units stolen from AIIMS Bhopal one booked

भोपाल एम्स के ब्लड बैंक से खून और प्लाज्मा चोरी, एक आउटसोर्स कर्मचारी पर FIR

मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के ब्लड बैंक से कई यूनिट खून और प्लाज्मा चोरी होने का मामला सामने आया है। ब्लड बैंक प्रभारी की शिकायत के बाद पुलिस द्वारा एक आउटसोर्स कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 

Praveen Sharma भोपाल, पीटीआईFri, 3 Oct 2025 01:18 PM
share Share
Follow Us on
भोपाल एम्स के ब्लड बैंक से खून और प्लाज्मा चोरी, एक आउटसोर्स कर्मचारी पर FIR

मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के ब्लड बैंक से कई यूनिट खून और प्लाज्मा चोरी होने का मामला सामने आया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि एम्स ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. ज्ञानेंद्र प्रसाद द्वारा बाग सेवनिया पुलिस थाने में की गई शिकायत के बाद एक आउटसोर्स कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस की कार्रवाई

एसपीसी (मिसरोद एरिया) रजनीश कश्यप कौल ने बताया कि शिकायत के अनुसार, ब्लड बैंक से खून और प्लाज्मा की यूनिट्स लंबे समय से गायब हो रही थीं। इस मामले में एक आउटसोर्स कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए भोपाल एम्स प्रशासन से अस्पताल परिसर की सीसीटीवी फुटेज मांगी हैं।

सीसीटीवी फुटेज में चोरी का खुलासा

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कर्मचारी को कुछ दिन पहले ब्लड बैंक से प्लाज्मा की यूनिट्स चोरी करते और एक अज्ञात व्यक्ति को देते हुए देखा गया था। उन्होंने बताया कि एम्स अधिकारियों को इस मामले में किसी अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका का संदेह है और उन्होंने ब्लड बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, एम्स जैसे बड़े अस्पताल में हुई यह घटना ब्लड बैंक की सुरक्षा पर सवाल उठाती है।

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|