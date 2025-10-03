भोपाल एम्स के ब्लड बैंक से खून और प्लाज्मा चोरी, एक आउटसोर्स कर्मचारी पर FIR
मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के ब्लड बैंक से कई यूनिट खून और प्लाज्मा चोरी होने का मामला सामने आया है। ब्लड बैंक प्रभारी की शिकायत के बाद पुलिस द्वारा एक आउटसोर्स कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
एम्स ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. ज्ञानेंद्र प्रसाद द्वारा बाग सेवनिया पुलिस थाने में की गई शिकायत के बाद एक आउटसोर्स कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस की कार्रवाई
एसपीसी (मिसरोद एरिया) रजनीश कश्यप कौल ने बताया कि शिकायत के अनुसार, ब्लड बैंक से खून और प्लाज्मा की यूनिट्स लंबे समय से गायब हो रही थीं। इस मामले में एक आउटसोर्स कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए भोपाल एम्स प्रशासन से अस्पताल परिसर की सीसीटीवी फुटेज मांगी हैं।
सीसीटीवी फुटेज में चोरी का खुलासा
पुलिस सूत्रों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कर्मचारी को कुछ दिन पहले ब्लड बैंक से प्लाज्मा की यूनिट्स चोरी करते और एक अज्ञात व्यक्ति को देते हुए देखा गया था। उन्होंने बताया कि एम्स अधिकारियों को इस मामले में किसी अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका का संदेह है और उन्होंने ब्लड बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, एम्स जैसे बड़े अस्पताल में हुई यह घटना ब्लड बैंक की सुरक्षा पर सवाल उठाती है।