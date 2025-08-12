ग्वालियर: तालाब में रखे मटके को फोड़ने को फायरिंग, ताबड़तोड़ निशाना बना रहे थे युवा; अब खोज रहा प्रशासन

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में निशानेबाजी प्रतियोगिता के दौरान अंधाधुंध फायरिंग का वीडियो वायरल होने की घटना सामने आई है। वीडियो में दर्जनों लोग तालाब में रखे मटके को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलीबारी करते दिख रहे हैं।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में निशानेबाजी प्रतियोगिता के वीडियो सामने आया है। वीडियो में लोग अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। वायरल वीडियो में दर्जनों लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी तालाब में रखे मटके को निशाना लगा रहे हैं। वहीं वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन जांच में जुट गया है। प्रशासन का कहना है कि आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इनाम जीतने को लेकर फायरिंग दरअसल, जिले के डबरा विधानसभा के इटायल गांव में बंदूक की गोली से मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें गांव और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवा पहुंचे थे। इस दौरान युवाओं ने इनाम जीतने के लिए हवाई फायरिंग की। फायरिंग के समय आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि फायरिंग के दौरान दर्जनों लोग आसपास खड़े हैं। इससे कोई भी हादसे का शिकार हो सकता था।

प्रतिबंध के बाद भी आयोजन सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिला कलेक्टर की ओर से इस तरह के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद युवाओं ने हवाई फायर किए। दरअसल, इस प्रकार के आयोजनों में अक्सर हादसे होते रहे हैं। इसी कारण प्रशासन ने ऐसे आयोजनों पर सख्त प्रतिबंध लगा रखा है।