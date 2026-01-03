MP : धन वर्षा और सिद्धि पाने को अगवा किया था बच्चा, 22 दिन बंधक बनाकर रखा; 4 आरोपी अरेस्ट

संक्षेप: मध्य प्रदेश की खरगोन पुलिस ने अंधविश्वास और तांत्रिक क्रियाओं से जुड़े एक अपहरण के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए 6 वर्षीय अपहृत बालक को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस गिरोह के चार सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है।

मध्य प्रदेश की खरगोन पुलिस ने अंधविश्वास और तांत्रिक क्रियाओं से जुड़े एक अपहरण के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए 6 वर्षीय अपहृत बालक को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस गिरोह के चार सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है, जिन्होंने धन वर्षा और काला जादू की सिद्धियां प्राप्त करने को मासूम बच्चे का अपहरण किया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस अधीक्षक रविन्द्र वर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) शकुंतला रुहल के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। एसडीओपी बड़वाह अर्चना रावत के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीमों ने 22 दिनों तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश किया।

विभिन्न थानों के 100 से अधिक पुलिस कर्मी बच्चे की तलाश में लगाए घटना के अनुसार, 10 दिसंबर 2025 को थाना सनावद क्षेत्र के ग्राम खंगवाड़ा फाटे के पास एक 6 वर्षीय बच्चे को घर के बाहर खेलते समय क्रिकेट बैट-गेंद दिलाने का लालच देकर मोटरसाइकिल पर आए दो अज्ञात लोग अगवा कर ले गए थे। इस संबंध में थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के विभिन्न थानों के 100 से अधिक पुलिस कर्मियों को बच्चे की तलाश में लगाया गया। अनेक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जंगल और बैकवॉटर क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया तथा साइबर सेल, एफएसएल, फिंगरप्रिंट टीम और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई।

तांत्रिक क्रियाओं के लिए किया था अपहरण जांच के दौरान 31 दिसंबर की रात बच्चे के घर के बाहर तंत्र क्रिया से जुड़ी सामग्री, नग्न फोटो और एक डायरी मिलने से यह स्पष्ट हुआ कि उसका अपहरण तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए किया गया है। तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर तंत्र के आधार पर पुलिस को मुख्य आरोपी शुभम उर्फ लव यादव और तथाकथित तांत्रिक बाबा सुरेंद्र उर्फ पिंटू उर्फ अंकित तक पहुंचने में सफलता मिली।

पुलिस ने पुनासा क्षेत्र में छापामार कार्रवाई कर किराये के कमरे से बालक को सकुशल बरामद किया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने बच्चे को 22 दिनों तक तंत्र क्रियाओं के लिए बंधक बनाकर रखा था।

ये आरोपी हुए गिरफ्तार इस मामले में पुलिस ने आरोपी लव उर्फ शुभम पिता प्रदीप यादव (25) निवासी ग्राम अटूट खास थाना धनगांव जिला खंडवा, अंकित उर्फ सुरेंद्र उर्फ पिंटू पिता जीवन बघेल (22) निवासी बीजापुर थाना मूंदी, रामपाल पिता मानसिंह (28) जाति भिलाला निवासी डोंगरगांव थाना धनगांव जिला खंडवा और धनसिंह पिता हबू (40) निवासी अंजरूद को गिरफ्तार किया है।