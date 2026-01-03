Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़black magic se dhan varsha aur siddhi paane ko bacche ko agwa karne wale 4 log arrest in khargone child kidnapping
MP : धन वर्षा और सिद्धि पाने को अगवा किया था बच्चा, 22 दिन बंधक बनाकर रखा; 4 आरोपी अरेस्ट

MP : धन वर्षा और सिद्धि पाने को अगवा किया था बच्चा, 22 दिन बंधक बनाकर रखा; 4 आरोपी अरेस्ट

संक्षेप:

मध्य प्रदेश की खरगोन पुलिस ने अंधविश्वास और तांत्रिक क्रियाओं से जुड़े एक अपहरण के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए 6 वर्षीय अपहृत बालक को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस गिरोह के चार सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है।

Jan 03, 2026 11:18 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, खरगोन
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश की खरगोन पुलिस ने अंधविश्वास और तांत्रिक क्रियाओं से जुड़े एक अपहरण के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए 6 वर्षीय अपहृत बालक को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस गिरोह के चार सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है, जिन्होंने धन वर्षा और काला जादू की सिद्धियां प्राप्त करने को मासूम बच्चे का अपहरण किया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस अधीक्षक रविन्द्र वर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) शकुंतला रुहल के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। एसडीओपी बड़वाह अर्चना रावत के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीमों ने 22 दिनों तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश किया।

ये भी पढ़ें:प्रेमी संग रची पति की हत्या की साजिश, कार से कुचलकर मारा और बता दिया एक्सीडेंट

विभिन्न थानों के 100 से अधिक पुलिस कर्मी बच्चे की तलाश में लगाए

घटना के अनुसार, 10 दिसंबर 2025 को थाना सनावद क्षेत्र के ग्राम खंगवाड़ा फाटे के पास एक 6 वर्षीय बच्चे को घर के बाहर खेलते समय क्रिकेट बैट-गेंद दिलाने का लालच देकर मोटरसाइकिल पर आए दो अज्ञात लोग अगवा कर ले गए थे। इस संबंध में थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के विभिन्न थानों के 100 से अधिक पुलिस कर्मियों को बच्चे की तलाश में लगाया गया। अनेक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जंगल और बैकवॉटर क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया तथा साइबर सेल, एफएसएल, फिंगरप्रिंट टीम और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई।

बच्चे का अपहरण करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

तांत्रिक क्रियाओं के लिए किया था अपहरण

जांच के दौरान 31 दिसंबर की रात बच्चे के घर के बाहर तंत्र क्रिया से जुड़ी सामग्री, नग्न फोटो और एक डायरी मिलने से यह स्पष्ट हुआ कि उसका अपहरण तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए किया गया है। तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर तंत्र के आधार पर पुलिस को मुख्य आरोपी शुभम उर्फ लव यादव और तथाकथित तांत्रिक बाबा सुरेंद्र उर्फ पिंटू उर्फ अंकित तक पहुंचने में सफलता मिली।

ये भी पढ़ें:MP में लालमन से अब्दुल बने बाप-बेटे कर रहे थे धर्मांतरण,मुंबई से हो रही थी फंडिग

पुलिस ने पुनासा क्षेत्र में छापामार कार्रवाई कर किराये के कमरे से बालक को सकुशल बरामद किया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने बच्चे को 22 दिनों तक तंत्र क्रियाओं के लिए बंधक बनाकर रखा था।

ये आरोपी हुए गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने आरोपी लव उर्फ शुभम पिता प्रदीप यादव (25) निवासी ग्राम अटूट खास थाना धनगांव जिला खंडवा, अंकित उर्फ सुरेंद्र उर्फ पिंटू पिता जीवन बघेल (22) निवासी बीजापुर थाना मूंदी, रामपाल पिता मानसिंह (28) जाति भिलाला निवासी डोंगरगांव थाना धनगांव जिला खंडवा और धनसिंह पिता हबू (40) निवासी अंजरूद को गिरफ्तार किया है।

रिपोर्ट : निशात मोहम्मद सिद्दीकी

ये भी पढ़ें:MP के गेस्ट हाउस में प्रेमी ने की शादीशुदा प्रेमिका की हत्या,गला रेतकर की वारदात
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News Child Kidnapping
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|