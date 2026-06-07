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घर के बाहर झगड़ा, गुस्सा और हड़बड़ाहट; BJP नेता की अपनी ही पिस्टल से चली गोली से गई जान

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर
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मध्य प्रदेश के जबलपुर में भाजपा की महिला नेता संगीता रजक की अपनी ही पिस्टल की गोली से मौत हो गई। पुलिस ने संगीता के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। यह दर्दनाक हादसा शनिवार देर रात को हुआ था। 

घर के बाहर झगड़ा, गुस्सा और हड़बड़ाहट; BJP नेता की अपनी ही पिस्टल से चली गोली से गई जान

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के रांझी थानांतर्गत न्यू शोभापुर में शनिवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात में भाजपा की एक महिला नेता की अपनी ही पिस्टल से चली गोली लगने से मौत हो गई। मृतका की पहचान संगीता रजक के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है।

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जबलपुर में शनिवार देर रात 1 से 2 बजे के बीच घर के बाहर हो रहे विवाद और शोर सुनकर पिस्टल लेकर बाहर निकलीं भाजपा की एक महिला नेता संगीता रजक की अपनी ही पिस्टल से चली गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजन उन्हें गंभीर हालत में हैदराबाद ओमेगा अस्पताल ले गए, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान संगीता रजक ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और जवान अस्पताल पहुंचे और शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। इस दुखद और दर्दनाक घटना से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की सूचना पाकर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का अस्पताल में जमावड़ा लग गया।

पेट में लगी थी गोली

बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात संगीता के घर के बाहर कुछ लोग गाली-गलौज कर रहे थे। उन लोगों की आवाज सुनकर वह अपने पति बंटी रजक के साथ बाहर निकलीं। पति-पत्नी ने शोर-शराबा करने वाले लोगों को फटकारा तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान भाजपा नेता संगीता गुस्से में अपने घर के अंदर गईं और पति बंटी रजक के साथ लाइसेंसी पिस्टल लेकर बाहर निकलीं। इस दौरान हड़बड़ाहट में पिस्टल का ट्रिगर दब गया और गोली संगीता के पेट में जा लगी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ीं।

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रांझी थाना पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में मामला दुर्घटनावश गोली चलने का माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है।

भाजपा के टिकट पर लड़ी थीं पार्षद का चुनाव

जानकारी के अनुसार, संगीता रजक ने पिछले नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के टिकट पर गोकलपुर वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा था, लेकिन वह चुनाव हार गई थीं। इस बार भी वह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थीं। संगीता के पति बंटी रजक भी विधायक प्रतिनिधि रह चुके हैं। वह वीर सावरकर मंडल में उपाध्यक्ष रहे हैं और बूथ अध्यक्ष का काम भी कर चुके हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जांच के दौरान यह जरूर पता चला है कि कुछ दिन पहले अज्ञात बदमाशों ने उनके घर के बाहर बम फेंके थे और कार में भी तोड़फोड़ की थी। इसकी शिकायत बंटी रजक ने पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि देर रात विवाद किस बात को लेकर हो रहा था।

रिपोर्ट - विजेन्द्र यादव

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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