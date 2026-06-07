घर के बाहर झगड़ा, गुस्सा और हड़बड़ाहट; BJP नेता की अपनी ही पिस्टल से चली गोली से गई जान

मध्य प्रदेश के जबलपुर में भाजपा की महिला नेता संगीता रजक की अपनी ही पिस्टल की गोली से मौत हो गई। पुलिस ने संगीता के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। यह दर्दनाक हादसा शनिवार देर रात को हुआ था।

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के रांझी थानांतर्गत न्यू शोभापुर में शनिवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात में भाजपा की एक महिला नेता की अपनी ही पिस्टल से चली गोली लगने से मौत हो गई। मृतका की पहचान संगीता रजक के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है।

जबलपुर में शनिवार देर रात 1 से 2 बजे के बीच घर के बाहर हो रहे विवाद और शोर सुनकर पिस्टल लेकर बाहर निकलीं भाजपा की एक महिला नेता संगीता रजक की अपनी ही पिस्टल से चली गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजन उन्हें गंभीर हालत में हैदराबाद ओमेगा अस्पताल ले गए, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान संगीता रजक ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और जवान अस्पताल पहुंचे और शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। इस दुखद और दर्दनाक घटना से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की सूचना पाकर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का अस्पताल में जमावड़ा लग गया।

पेट में लगी थी गोली बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात संगीता के घर के बाहर कुछ लोग गाली-गलौज कर रहे थे। उन लोगों की आवाज सुनकर वह अपने पति बंटी रजक के साथ बाहर निकलीं। पति-पत्नी ने शोर-शराबा करने वाले लोगों को फटकारा तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान भाजपा नेता संगीता गुस्से में अपने घर के अंदर गईं और पति बंटी रजक के साथ लाइसेंसी पिस्टल लेकर बाहर निकलीं। इस दौरान हड़बड़ाहट में पिस्टल का ट्रिगर दब गया और गोली संगीता के पेट में जा लगी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ीं।

रांझी थाना पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में मामला दुर्घटनावश गोली चलने का माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है।

भाजपा के टिकट पर लड़ी थीं पार्षद का चुनाव जानकारी के अनुसार, संगीता रजक ने पिछले नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के टिकट पर गोकलपुर वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा था, लेकिन वह चुनाव हार गई थीं। इस बार भी वह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थीं। संगीता के पति बंटी रजक भी विधायक प्रतिनिधि रह चुके हैं। वह वीर सावरकर मंडल में उपाध्यक्ष रहे हैं और बूथ अध्यक्ष का काम भी कर चुके हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जांच के दौरान यह जरूर पता चला है कि कुछ दिन पहले अज्ञात बदमाशों ने उनके घर के बाहर बम फेंके थे और कार में भी तोड़फोड़ की थी। इसकी शिकायत बंटी रजक ने पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि देर रात विवाद किस बात को लेकर हो रहा था।