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दतिया उपचुनाव: BJP का चौंकाने वाला फैसला, नरोत्तम मिश्रा को नहीं दिया टिकट; किसपर खेला दांव?

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
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मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा पर दांव न लगाते हुए आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। चौंकाने वाले फैसले के पीछे क्या वजह है यह तो फिलहाल स्पष्ट नहीं मगर मिश्रा के लिए यह बड़ा झटका जरूर है।

दतिया उपचुनाव: BJP का चौंकाने वाला फैसला, नरोत्तम मिश्रा को नहीं दिया टिकट; किसपर खेला दांव?

दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देते हुए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा था कि पार्टी नरोत्तम मिश्रा पर दांव खेलेगी लेकिन सभी अटकलों पर विराम लग चुका है।

दतिया में उपचुनाव इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया है। रांजेंद्र भारती को अयोग्य घोषित किया गया था। वे 1998 बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले का सामना कर रहे हैं।

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अयोग्य घोषित कर दिया गया था

इस मामले में दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद ही उन्हें मध्यप्रदेश विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यह मामला 1998 से लेकर 2011 के बीच अवैध ब्याज भुगतान पाने के लिए बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने से जुड़ा है।

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कौन हैं आशुतोष तिवारी?

आशुतोष तिवारी की बात करें तो वे संभागीय संगठन मंत्री और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। बताया जाता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने किसी अन्य सीट से अपनी उम्मीदवार पेश की थी तब पार्टी ने उनपर भरोसा नहीं जताया था। बताया जाता है कि दतिया में उनकी अच्छी पकड़ है।

नरोत्तम मिश्रा की 2023 में हुई थी हार

आपको बता दें कि 2023 में राजेंद्र भारती ने बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को हराकर सभी को चौंका दिया था। भारती ने नरोत्तम मिश्रा को 7,500 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। ऐसे में माना जा रहा है कि उपचुनाव में पार्टी एकबार फिर से मिश्रा पर दांव लगाने से कहीं न कहीं हिचकिचा रही हो। हैरानी की बात ये भी है कि उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही नरोत्तम मिश्रा ने कमर कस ली थी। बताया जा रहा है कि वे चुनावी तैयारियों में जुट गए थे और सभाएं भी कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने नामंकन फॉर्म भी खरीद लिया था।

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दतिया में कब है उप-चुनाव?

दतिया में 30 जुलाई को मतदान किया जाएगा और 3 अगस्त को रिजल्ट घोषित होगा। 13 जुलाई नामांकन की आखिरी डेट है तो 14 जुलाई को उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है। वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के जरिए करवाई जाएगी।

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