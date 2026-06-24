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‘MP में जब भी कोई OBC समाज का मुख्यमंत्री’ मोहन यादव पर लगे आरोप पर BJP का जवाब

Praveen Sharma भोपाल, भाषा
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मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के परिवार पर बड़े पैमाने पर जमीन खरीद के आरोपों को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पूरी तरह झूठे और कांग्रेस नेताओं द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश कर दिया। वहीं, कांग्रेस ने मोहन यादव के इस्तीफा और न्यायिक जांच की मांग की है।

‘MP में जब भी कोई OBC समाज का मुख्यमंत्री’ मोहन यादव पर लगे आरोप पर BJP का जवाब

मध्य प्रदेश भाजपा ने राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगे कथित भूमि घोटाले के आरोपों को निराधार बताया है। पार्टी ने मंगलवार को कहा कि जब भी राज्य में पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना, कांग्रेस ने उसे कमजोर करने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एक वीडियो मैसेज में कहा, “कांग्रेस ने हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जो आरोप लगाए हैं, वे पूरी तरह निराधार है।”

उन्होंने कहा कि भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए यह सब किया गया है। खंडेलवाल ने कहा, "मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है।"

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यादव ने 2023 में जो नामांकन पत्र दाखिल किए थे, उनके हिसाब से उनके पास 17 एकड़ की जमीन थी और आज भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस संबंध में सत्तारूढ़ भाजपा के किसी नेता ने पहली प्रतिक्रिया दी है।

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जमीन बढ़ी नहीं, घटी है : खंडेलवाल

खंडेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री यादव के पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो इस साल जून में घटकर मात्र 65 एकड़ रह गई। उन्होंने दावा किया कि यह सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। खंडेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री यादव इस प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों में लाने का प्रयास कर रहे हैं।

'हमेशा ओबीसी सीएम को कमजोर करने का षडयंत्र रचती रही कांग्रेस'

उन्होंने कहा, “कांग्रेस राज्य के एक ओबीसी मुख्यमंत्री को निशाना बना रही है। इस प्रदेश को जब भी कोई ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री मिला, चाहे वह उमा भारती हों या शिवराज सिंह चौहान या फिर मोहन यादव... उनके खिलाफ षडयंत्र करके कांग्रेस उनको कमजोर करने का प्रयास करती रही है।”

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कांग्रेस ने सीएम से मांगा इस्तीफा

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने मंगलवार को उज्जैन में कथित भूमि घोटाले को ''महाकाल की जमीन की लूट'' करार देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस्तीफे और आरोपों की न्यायिक जांच की मांग की।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में संवाददाता सम्मेलन के दौरान इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सत्ता संभालने के बाद उनके परिवार की भूमि कथित तौर पर 100 एकड़ से बढ़कर 335 एकड़ कैसे हो गई। पटवारी ने कहा, ''तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि भाजपा राम मंदिर के चंदे की चोरी और महाकाल की जमीन की लूट में शामिल है।''

उन्होंने 'इंडियन एक्सप्रेस' की एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने बड़ी मात्रा में जमीनें खरीदीं। खबर में दावा किया गया है कि दिसंबर पिछले दो वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री यादव के परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन में कम से कम 137 प्लॉट खरीदे, जिनका कुल क्षेत्रफल 168 एकड़ है। खबर के अनुसार इन जमीनों की कीमत 45 करोड़ रुपये बताई गई है।

खबर के मुताबिक, इनमें से अधिकांश जमीनें उन क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां उनकी सरकार ने रोड प्रोजेक्ट और लैंड यूज चेंज की घोषणाएं की। पटवारी ने कहा कि इस मामले में यादव को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।

उन्होंने बाद में पीटीआई-वीडियो से कहा, ''आज जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं। मुख्यमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं होते, वह पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में यदि उनके खिलाफ इस प्रकार के गंभीर आरोप लगते हैं तो इससे राज्य की गरिमा को ठेस पहुंचती है।''

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कांग्रेस के सवालों का जवाब देना चाहिए। पार्टी इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज से कराने की मांग करती है।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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