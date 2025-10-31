MP में भाजपा सांसद का शर्मनाक व्यवहार, मदद करने आए कर्मचारी को जड़ा थप्पड़; VIDEO

Hindustan Hindi News
संक्षेप: कांग्रेस ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'सांसद जी हैं भाई, क्रेन में फंस कैसे गए! सतना के अहंकारी और अपने कारनामों के लिए चर्चित सांसद गणेश सिंह ने निगम कर्मचारी क्रेन ऑपरेटर को चांटा मार दिया।'

Fri, 31 Oct 2025 05:48 PM
लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर देशभर के साथ ही मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए इलाके के भाजपा सांसद गणेश सिंह भी पहुंचे, हालांकि यहां उन्होंने एक छोटी सी बात पर अपने अहंकार और तुनकमिजाजी का प्रदर्शन करते हुए पूरे कार्यक्रम का माहौल खराब कर दिया। दरअसल कार्यक्रम के दौरान वह एक क्रेन में फंस गए थे, जिसके बाद उन्होंने एक निगम कर्मचारी पर इसका गुस्सा निकालते हुए उसे सरेआम थप्पड़ मार दिया, जबकि वह कर्मचारी उनकी मदद करने के लिए आगे आया था। इस घटना का वीडियो भी तुरंत वायरल हो गया।

बाबा साहब को सम्मान देने चढ़े थे क्रेन पर

यह पूरी घटना सतना के सिमरिया चौक इलाके में हुई, जहां पर सरदार पटेल की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इसी दौरान सांसद महोदय वहां लगी संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए स्ट्रीट लाइट लगाने में काम आने वाली हाइड्रोलिक क्रेन में सवार हो गए थे। वे उसमें चढ़ तो गए, लेकिन माल्यार्पण के बाद नीचे आते वक्त क्रेन अचानक बीच में ही रूक गई, जिससे कि सांसद उसमें फंस गए। इसी बीच जब वह क्रेन के छोटे हिस्से से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी क्रेन अचानक झटका खाकर थोड़ा नीचे आ जाती है, जिससे कि सांसद बुरी तरह घबरा जाते हैं। इसी बीच जब एक निगम कर्मचारी आगे आकर उनकी मदद करने की कोशिश करता है तो वह उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं।

क्रेन में झटका लगा तो उठा दिया हाथ

इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें सांसद गणेश सिंह क्रेन के केबिन में फंसे हुए और उससे निकलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि क्रेन हवा में हल्के हिचकोले खाती नजर आ रही है। इसी बीच क्रेन अचानक जोरदार झटका खाकर थोड़ा नीचे आ जाती है। जिसके बाद वहां खड़ा एक कर्मचारी सांसद की मदद के लिए आगे बढ़ता है, और उन्हें नीचे उतारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन सांसद जी गुस्से में उसके बढ़ाए हाथ को खींचकर उसे अपनी तरफ खींचते हैं और एक थप्पड़ लगा देते हैं।

झटका लगा तो डर गए सांसद जी

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मशीन में आई मामूली तकनीकी खराबी के कारण झटका लगा था। जबकि एक नगरपालिका कर्मचारी ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि, 'ऑपरेटर तो बस अपना काम कर रहा था। क्रेन में अचानक जो झटका लगा, वह सिर्फ एक यांत्रिक था। लेकिन सांसद जी अपना आपा खो बैठे।'

अहंकार सर चढ़कर बोल रहा: कांग्रेस

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी इस घटना का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए भाजपा सांसद की आलोचना की। कांग्रेस ने लिखा, 'सांसद जी हैं भाई, क्रेन में फंस कैसे गए! सतना के अहंकारी और अपने कारनामों के लिए चर्चित सांसद गणेश सिंह ने निगम कर्मचारी क्रेन ऑपरेटर को चांटा मार दिया! उस निरीह का दोष इतना था कि क्रेन में फंसे सांसद को बचाने चला गया! भाजपाई जनप्रतिनिधियों में अहंकार और सामंती मानसिकता उनके सर चढ़कर बोल रही है!'

अन्य यूजर्स भी निकाल रहे गुस्सा

उधर इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। जिस पर कमेंट करते हुए लोग इस तरह के खराब व्यवहार के लिए सांसद को काफी खरीखोटी सुना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'सतना सांसद गणेश सिंह को क्रेन में झटका क्या लगा आपरेटर को सबके सामने चांटा जड़ दिया। यह हैं जनता के सच्चे सेवक।'

एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'सांसद जी क्रेन में फंस गए, कर्मचारी को जड़ दिए थप्पड़, कर्मचारी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए!!' वहीं एक अन्य यूजर ने इस वीडियो के साथ लिखा, 'संस्कारी सासंद की करतूत....!'

वहीं इस बारे में अटेर से कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने लिखा, 'सतना के सांसद गणेश सिंह का घमंड फिर उजागर —मददगार को थप्पड़ मारकर साबित कर दिया, भाजपा में अब बस अहंकार बचा है, जनसेवा तो कब की दम तोड़ चुकी है!'

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है।
Madhya Pradesh News
