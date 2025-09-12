BJP MLA warns Nepal like situation can happen in India too civil war can break out भारत में भी हो सकते हैं नेपाल जैसे हालात, छिड़ सकता है गृह युद्ध: बीजेपी विधायक, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़BJP MLA warns Nepal like situation can happen in India too civil war can break out

भारत में भी हो सकते हैं नेपाल जैसे हालात, छिड़ सकता है गृह युद्ध: बीजेपी विधायक

मध्य प्रदेश में भाजपा के एक विधायक ने आशंका जताई है कि भारत में भी नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं। कहा कि देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति छिड़ सकती है। उन्होंने देश के 18 से 30 साल तक के युवाओं को अनिवार्य रूप से मिलिट्री ट्रेनिंग देने की वकालत की है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, गुनाFri, 12 Sep 2025 04:06 PM
share Share
Follow Us on
भारत में भी हो सकते हैं नेपाल जैसे हालात, छिड़ सकता है गृह युद्ध: बीजेपी विधायक

मध्य प्रदेश के गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा कि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे हालात अब भारत में भी हो सकते हैं। देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति छिड़ सकती है। इसलिए 18 से 30 साल तक के युवाओं को अनिवार्य रूप से मिलिट्री ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।

विधायक शाक्य गुना के उत्कृष्ट स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय जूडो और बॉक्सिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा खेल, विकास और विश्वगुरु बनने की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन देश की सुरक्षा और भविष्य को लेकर गंभीर होना जरूरी है।

शाक्य ने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि उनका यह लिखित प्रस्ताव दिल्ली भेजा जाए। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को बताया जाए कि युवाओं की मिलिट्री ट्रेनिंग तत्काल शुरू की जाए। जल्दी से जल्दी इसे चालू करना जरूरी है। जिला कलेक्टर से निवेदन है कि वे सावधान हो जाएं। नहीं तो ये जितने स्कूटी लेकर गए हैं न यहां से, कोई इनमें दो थप्पड़ लगाएगा और स्कूटी छुड़ा ले जाएगा।

विधायक शाक्य ने यह भी कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में 12 हजार विद्यार्थी और 1200 शिक्षक थे, लेकिन सिर्फ 11 लोगों ने उसे जला दिया। छह महीने तक पुस्तकालय जलता रहा और कोई बचाने नहीं निकला। इसी तरह सोमनाथ मंदिर को भी आग में झोंक दिया गया।

उधर, गुना विधायक के बयान पर बीजेपी कार्रवाई कर सकती है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी बयान से इत्तफाक नहीं रखती। ये बयान पार्टी लाइन के विपरीत है। वरिष्ठ नेतृत्व इस पर अवश्य संज्ञान लेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत अत्यंत चमत्कृत लोकतंत्र के रूप में पूरे विश्व में स्थापित है। यह मान्यता न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में हैं। इसलिए पन्नालाल जी का बयान बिल्कुल असहमति योग्य है।

रिपोर्टः अमित कुमार

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|