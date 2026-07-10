‘लाल स्याही से लिख दो अभियुक्त फरार’; BJP विधायक प्रीतम लोधी का बेटा फरार घोषित

मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक स्पेशल कोर्ट ने एससी-एसटी केस में आरोपी दिनेश लोधी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कर फरार घोषित कर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश पुलिस की रिपोर्ट और आरोपी के लगातार गैर हाजिर रहने के चलते दिया।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर की विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी को फरार घोषित कर दिया है। स्पेशल जज नवीन कुमार शर्मा ने दिनेश लोधी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिए हैं कि केस रिकॉर्ड के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से अभियुक्त फरार है अंकित किया जाए और प्रकरण की फाइल को सुरक्षित रखा जाए।

एससी/एसटी केस में आरोपी है दिनेश कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, जलालपुर गांव के रहने वाले 40 वर्षीय दिनेश लोधी निवासी के खिलाफ ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। इस प्रकरण में अदालत ने पहली बार 28 दिसंबर 2023 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बावजूद आरोपी लगातार अदालत में पेश नहीं हुआ और न ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकी।

पुलिस ने अदालत में पेश की रिपोर्ट पुरानी छावनी थाने के हेड कॉन्स्टेबल संजय द्विवेदी ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में अदम तामील वारंट तथा तस्दीक पंचनामा प्रस्तुत किया। इन दस्तावेजों में बताया गया कि आरोपी के विरुद्ध जारी वारंट का पालन नहीं हो सका और वह लंबे समय से गिरफ्तारी से बचता रहा है। उपलब्ध रिकॉर्ड और पुलिस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर विशेष एससी-एसटी अदालत ने दिनेश लोधी को विधिवत फरार घोषित कर दिया।

गिरफ्तारी होने तक प्रभावी रहेगा वारंट अदालत ने अपने आदेश में आरोपी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं। स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी होने तक वारंट प्रभावी रहेगा और पुलिस को उसे तलाश कर न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। साथ ही अदालत ने रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से यह दर्ज करने का आदेश दिया है कि आरोपी फरार है।

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आरोपी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम सिंह लोधी का बेटा है। हालांकि अदालत का आदेश पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और मामले की सुनवाई कानून के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ेगी। अब पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि अदालत के आदेश का पालन करते हुए दिनेश लोधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करे और उसे न्यायालय के समक्ष पेश करे।

बता दें कि, दिनेश लोधी के पिता और पिछोर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी भी अक्सर अपने कामों और बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। आईपीएस अफसर को मुक्का दिखाकर धमकाना हो या मंच से चंबल के कुख्यात डकैत का गुणगान करना ऐसे कई काम हैं जो वो खुलकर करते रहे हैं।