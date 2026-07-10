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‘लाल स्याही से लिख दो अभियुक्त फरार’; BJP विधायक प्रीतम लोधी का बेटा फरार घोषित

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक स्पेशल कोर्ट ने एससी-एसटी केस में आरोपी दिनेश लोधी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कर फरार घोषित कर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश पुलिस की रिपोर्ट और आरोपी के लगातार गैर हाजिर रहने के चलते दिया।

‘लाल स्याही से लिख दो अभियुक्त फरार’; BJP विधायक प्रीतम लोधी का बेटा फरार घोषित

मध्य प्रदेश के ग्वालियर की विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी को फरार घोषित कर दिया है। स्पेशल जज नवीन कुमार शर्मा ने दिनेश लोधी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिए हैं कि केस रिकॉर्ड के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से अभियुक्त फरार है अंकित किया जाए और प्रकरण की फाइल को सुरक्षित रखा जाए।

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एससी/एसटी केस में आरोपी है दिनेश

कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, जलालपुर गांव के रहने वाले 40 वर्षीय दिनेश लोधी निवासी के खिलाफ ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। इस प्रकरण में अदालत ने पहली बार 28 दिसंबर 2023 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बावजूद आरोपी लगातार अदालत में पेश नहीं हुआ और न ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकी।

पुलिस ने अदालत में पेश की रिपोर्ट

पुरानी छावनी थाने के हेड कॉन्स्टेबल संजय द्विवेदी ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में अदम तामील वारंट तथा तस्दीक पंचनामा प्रस्तुत किया। इन दस्तावेजों में बताया गया कि आरोपी के विरुद्ध जारी वारंट का पालन नहीं हो सका और वह लंबे समय से गिरफ्तारी से बचता रहा है। उपलब्ध रिकॉर्ड और पुलिस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर विशेष एससी-एसटी अदालत ने दिनेश लोधी को विधिवत फरार घोषित कर दिया।

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गिरफ्तारी होने तक प्रभावी रहेगा वारंट

अदालत ने अपने आदेश में आरोपी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं। स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी होने तक वारंट प्रभावी रहेगा और पुलिस को उसे तलाश कर न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। साथ ही अदालत ने रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से यह दर्ज करने का आदेश दिया है कि आरोपी फरार है।

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आरोपी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम सिंह लोधी का बेटा है। हालांकि अदालत का आदेश पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और मामले की सुनवाई कानून के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ेगी। अब पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि अदालत के आदेश का पालन करते हुए दिनेश लोधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करे और उसे न्यायालय के समक्ष पेश करे।

बता दें कि, दिनेश लोधी के पिता और पिछोर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी भी अक्सर अपने कामों और बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। आईपीएस अफसर को मुक्का दिखाकर धमकाना हो या मंच से चंबल के कुख्यात डकैत का गुणगान करना ऐसे कई काम हैं जो वो खुलकर करते रहे हैं।

रिपोर्ट - अमित कुमार

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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