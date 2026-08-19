‘माता सीता मौत का...’; मंच पर बिगड़े बोल, आपस में भिड़ गए भाजपा विधायक- VIDEO
मध्यप्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर भाजपा विधायक ने माता सीता के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। महिलाओं पर बिगड़े बोल सुनकर महिला विधायक उनसे भिड़ गईं। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।
मध्यप्रदेश के गुना में बलराम कृषि महोत्सव-2026 के मंच पर उस वक्त माहौल गर्मा गया, जब गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने आपत्तिजनक बयान दे दिया। उन्होंने महिलाओं के लेकर बेहद गंदी भाषा का प्रयोग किया। कहा कि माता सीता मौत का… है, युद्धों में महिलाएं कभी नहीं मरी, सिर्फ पुरुषों ने जान गंवाईं। उनके बयान पर महिला विधायक प्रियंका पैंची ने आपत्ति जताई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है।
दरअसल, नानाखेड़ी मंडी परिसर में जिला प्रशासन की ओर से बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी वर्चुअली जुड़े थे। मंच से संबोधन के दौरान गुना विधायक पन्नालाल शाक्य किसानों, खेती और देश से जुड़े विषयों पर अपनी बात रख रहे थे।
महिलाओं के लिए आपत्तिजनक भाषा
इसी दौरान उन्होंने रामायण और महाभारत के प्रसंगों का जिक्र करते हुए महिलाओं से जुड़े उदाहरण दिए। शाक्य ने रामायण में सीता हरण के बाद हुए युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि इस घटना के बाद बड़ी संख्या में पुरुषों का सर्वनाश हुआ। इसके बाद उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए पांचाली यानी द्रौपदी के प्रसंग का जिक्र किया और कहा कि उस घटना में भी बड़ी संख्या में पुरुषों की जान गई।
बिगड़े बोल पर भाजपा विधायक आपस में भिड़ गए
विधायक शाक्य ने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रसंग का भी उल्लेख किया। उनके संबोधन के दौरान मंच पर मौजूद चांचौड़ा विधायक प्रियंका पैंची ने उनके कथन पर आपत्ति जताई। प्रियंका पैंची ने इसे महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और महिला विरोधी टिप्पणी बताते हुए विरोध दर्ज कराया।
इसके बाद मंच पर दोनों विधायकों के बीच तीखा संवाद देखने को मिला। पन्नालाल शाक्य ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और उन्हें पता है कि कहां क्या हुआ है। उन्होंने प्रियंका पैंची से बैठने के लिए भी कहा। मंच पर हुए इस घटनाक्रम से कार्यक्रम में मौजूद लोग कुछ देर के लिए असहज नजर आए।
वीडियो हो रहा वायरल
हालांकि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों और कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था, लेकिन दो भाजपा विधायकों के बीच मंच पर हुई यह बहस चर्चा का प्रमुख विषय बन गई। खासतौर पर महिलाओं को लेकर दिए गए ऐतिहासिक और धार्मिक उदाहरणों पर विधायक प्रियंका पैंची की तत्काल आपत्ति ने मामले को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब यह मामला राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है।
रिपोर्ट-अमित
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