‘MP का यह जिला बना आतंकियों का गढ़’, BJP MLA ने की बटालियन बनाने की मांग, मंत्री ने भी किया समर्थन

Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़BJP MLA in the Assembly described this district as the centre of SIMI terror in MP
संक्षेप:

वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इंदौर संभाग में खंडवा जिला सबसे संवेदनशील है और कोई भी त्योहार बिना पुलिस सुरक्षा के संपन्न नहीं होता। उन्होंने कहा, ‘इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और खंडवा आपकी सूची में होना चाहिए।’

Tue, 2 Dec 2025 11:06 PMSourabh Jain भाषा, भोपाल, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य व खंडवा सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक कंचन तनवे ने मंगलवार को सदन में चर्चा के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र को स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के आतंकवादियों का गढ़ करार दिया और जिले में पुलिस बटालियन स्थापित करने की मांग की। हालांकि सरकार ने उनकी इस मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि निकट के जिले खरगोन में पुलिस बटालियन स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है, लिहाजा इसकी जरूरत नहीं है जबकि सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और कुंवर विजय शाह ने खंडवा विधायक की इस मांग का समर्थन किया।

कोई त्योहार शांति से नहीं गुजरता: विधायक

प्रश्नकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए तनवे ने कहा, ‘खंडवा सिमी के आतंक और आतंकियों का केंद्र बन चुका है। यहां लगातार आतंकी और तस्करी की घटनाएं हो रही हैं। कुछ दिन पहले खंडवा के पेठिया गांव के मदरसे से 20 लाख के नकली नोट पुलिस ने जब्त किए हैं। खंडवा सदैव संवेदनशील जिला रहा है।’

आगे उन्होंने कहा कि होली हो या दिवाली, कोई भी त्योहार अच्छे से संपन्न नहीं होता है और अक्सर कानून व्यवस्था के लिए बाहरी जिलों के पुलिस बल को बुलाया जाता है। भाजपा विधायक का यह सवाल गृह मंत्री से पूछा था, जिसका जिम्मा मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है।

सरकार ने इस वजह से खारिज कर दी मांग

जवाब में सीएम की ओर से अधिकृत मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जवाब में कहा कि निकट के जिले खरगोन में नई पुलिस बटालियन स्थापित होने की प्रक्रिया में है। पटेल ने कहा, ‘खरगोन से खंडवा पहुंचने में एक घंटे का समय लगता है और जरूरत पड़ने पर खरगोन से पुलिस बल कभी भी खंडवा आसानी से पहुंच सकता है।’

विजयवर्गीय ने भी किया मांग का समर्थन

उधर मंत्री विजयवर्गीय ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इंदौर संभाग में खंडवा जिला सबसे संवेदनशील है और कोई भी त्योहार बिना पुलिस सुरक्षा के संपन्न नहीं होता। उन्होंने कहा, ‘इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और खंडवा आपकी सूची में होना चाहिए।’

विजय शाह ने भी बताई बटालियन की जरूरत

विजयवर्गीय के अलावा आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने भी विधायक की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि खंडवा आतंकवादियों का गढ़ बना हुआ है। वहां पुलिस बटालियन की स्थापना के लिए 100 एकड़ जमीन भी आवंटित की जा चुकी है। बटालियन की स्थापना यदि खंडवा में होगी तो पुलिस बल आसानी से खरगोन भी पहुंच सकता है।

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
