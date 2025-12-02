‘MP का यह जिला बना आतंकियों का गढ़’, BJP MLA ने की बटालियन बनाने की मांग, मंत्री ने भी किया समर्थन

संक्षेप: वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इंदौर संभाग में खंडवा जिला सबसे संवेदनशील है और कोई भी त्योहार बिना पुलिस सुरक्षा के संपन्न नहीं होता। उन्होंने कहा, ‘इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और खंडवा आपकी सूची में होना चाहिए।’

मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य व खंडवा सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक कंचन तनवे ने मंगलवार को सदन में चर्चा के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र को स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के आतंकवादियों का गढ़ करार दिया और जिले में पुलिस बटालियन स्थापित करने की मांग की। हालांकि सरकार ने उनकी इस मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि निकट के जिले खरगोन में पुलिस बटालियन स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है, लिहाजा इसकी जरूरत नहीं है जबकि सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और कुंवर विजय शाह ने खंडवा विधायक की इस मांग का समर्थन किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोई त्योहार शांति से नहीं गुजरता: विधायक प्रश्नकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए तनवे ने कहा, ‘खंडवा सिमी के आतंक और आतंकियों का केंद्र बन चुका है। यहां लगातार आतंकी और तस्करी की घटनाएं हो रही हैं। कुछ दिन पहले खंडवा के पेठिया गांव के मदरसे से 20 लाख के नकली नोट पुलिस ने जब्त किए हैं। खंडवा सदैव संवेदनशील जिला रहा है।’

आगे उन्होंने कहा कि होली हो या दिवाली, कोई भी त्योहार अच्छे से संपन्न नहीं होता है और अक्सर कानून व्यवस्था के लिए बाहरी जिलों के पुलिस बल को बुलाया जाता है। भाजपा विधायक का यह सवाल गृह मंत्री से पूछा था, जिसका जिम्मा मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है।

सरकार ने इस वजह से खारिज कर दी मांग जवाब में सीएम की ओर से अधिकृत मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जवाब में कहा कि निकट के जिले खरगोन में नई पुलिस बटालियन स्थापित होने की प्रक्रिया में है। पटेल ने कहा, ‘खरगोन से खंडवा पहुंचने में एक घंटे का समय लगता है और जरूरत पड़ने पर खरगोन से पुलिस बल कभी भी खंडवा आसानी से पहुंच सकता है।’

विजयवर्गीय ने भी किया मांग का समर्थन उधर मंत्री विजयवर्गीय ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इंदौर संभाग में खंडवा जिला सबसे संवेदनशील है और कोई भी त्योहार बिना पुलिस सुरक्षा के संपन्न नहीं होता। उन्होंने कहा, ‘इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और खंडवा आपकी सूची में होना चाहिए।’