'लाड़ली बहनों' पर ये क्या बोल गए के BJP के मंत्री, MP सरकार की होगी फजीहत?

संक्षेप: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह ‘लाड़ली बहना योजना’ को लेकर यह कहते नजर आ रहे हैं कि अगर सरकार करोड़ों रुपये लाड़ली बहनों को दे रही है तो उन्हें मुख्यमंत्री का सम्मान करने आना चाहिए।

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह का रतलाम में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रभारी मंत्री विजय शाह ‘लाड़ली बहना योजना’ को लेकर यह कहते नजर आ रहे हैं कि अगर सरकार करोड़ों रुपये लाड़ली बहनों को दे रही है तो उन्हें मुख्यमंत्री का सम्मान करने आना चाहिए और जो नहीं आएंगी, उनकी जांच पेंडिंग कर दी जाएगी।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के दो साल पूरे हो गए तो बहनें अपने भाई का सम्मान तो करें ना। रतलाम की ढाई लाख बहनों में से 50 हजार तो हैं ना जो आएंगी, उनके 250 रुपये और बढ़ा देंगे और जो नहीं आई उनके लिए वहीं मौजूद अधिकारी से बोले उनकी जांच कराएं। सरकार 1500 रुपए के हिसाब से करोड़ों रुपए दे रही है तो दो साल में एक बार धन्यवाद तो बनता है। भोजन हम करा देंगे, जो नहीं आएंगी, फिर देखते हैं, जिनके ढाई-ढाई सौ बढ़ रहे हैं, उनकी जांच करेंगे। किसी का आधार लिंक नहीं है तो जांच थोड़ी पेंडिंग कर देंगे। मतलब वो पेंडिंग हो ही जाएंगी। फिर सब आएंगी। मंत्री के बयान के बाद बैठक में मौजूद अधिकारी और जनप्रतिनिधि असहज नजर आए।

बैठक के दौरान मंत्री विजय शाह ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी से जिले में लाड़ली बहनों की संख्या पूछी। यह पूरा वीडियो बैठक में मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है और विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल खड़े हो गए हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

रतलाम पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग एवं भोपाल गैस राहत पुनर्वास विभाग के मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों के साथ जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक ली। बैठक में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय ने नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के कार्यों की जानकारी मांगी। इस दौरान जवाब देने पहुंचे व्यक्ति से उसका पद पूछा गया तो उसने खुद को मैकेनिक बताया। यह सुनते ही विधायक पांडेय भड़क गए और इसे बैठक का अपमान करार दिया। इस लापरवाही पर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. विजय शाह ने कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। इस दौरान एडीएम से सवाल किया कि आखिर क्यों जिम्मेदार अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने अपने पीए को मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को पत्र लिखने के निर्देश दिए।

मैकेनिक को भेजा, नाराज हुए मंत्री अक्षय ऊर्जा विभाग की ओर से प्रजेंटेशन देने के लिए विभाग प्रमुख की जगह एक मैकेनिक को भेज दिया गया। इसके बाद मंत्री विजय शाह ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मजाक बना रखा है क्या? मंत्री और विधायक बैठे हैं और मैकेनिक भेज दिया। यहां से जाओ, मेरे मुंह से अपशब्द निकल जाएंगे। मंत्री और विधायक मौजूद होने के बावजूद विभाग प्रमुखों को बैठक में न भेजना गंभीर अनुशासनहीनता है। उन्होंने एडीएम से सवाल किया कि आखिर क्यों जिम्मेदार अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए। मंत्री विजय शाह ने इस मामले को गंभीर मानते हुए अपने पीए को मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को पत्र लिखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जानबूझकर विभाग प्रमुखों को बैठक से दूर रखना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है।