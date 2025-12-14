Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़BJP minister vijay shah reaction on ladli behnas of ratlam may create trouble of MP Govt
'लाड़ली बहनों' पर ये क्या बोल गए के BJP के मंत्री, MP सरकार की होगी फजीहत?

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह ‘लाड़ली बहना योजना’ को लेकर यह कहते नजर आ रहे हैं कि अगर सरकार करोड़ों रुपये लाड़ली बहनों को दे रही है तो उन्हें मुख्यमंत्री का सम्मान करने आना चाहिए।

Dec 14, 2025 02:13 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रतलाम
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह का रतलाम में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रभारी मंत्री विजय शाह ‘लाड़ली बहना योजना’ को लेकर यह कहते नजर आ रहे हैं कि अगर सरकार करोड़ों रुपये लाड़ली बहनों को दे रही है तो उन्हें मुख्यमंत्री का सम्मान करने आना चाहिए और जो नहीं आएंगी, उनकी जांच पेंडिंग कर दी जाएगी।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के दो साल पूरे हो गए तो बहनें अपने भाई का सम्मान तो करें ना। रतलाम की ढाई लाख बहनों में से 50 हजार तो हैं ना जो आएंगी, उनके 250 रुपये और बढ़ा देंगे और जो नहीं आई उनके लिए वहीं मौजूद अधिकारी से बोले उनकी जांच कराएं। सरकार 1500 रुपए के हिसाब से करोड़ों रुपए दे रही है तो दो साल में एक बार धन्यवाद तो बनता है। भोजन हम करा देंगे, जो नहीं आएंगी, फिर देखते हैं, जिनके ढाई-ढाई सौ बढ़ रहे हैं, उनकी जांच करेंगे। किसी का आधार लिंक नहीं है तो जांच थोड़ी पेंडिंग कर देंगे। मतलब वो पेंडिंग हो ही जाएंगी। फिर सब आएंगी। मंत्री के बयान के बाद बैठक में मौजूद अधिकारी और जनप्रतिनिधि असहज नजर आए।

बैठक के दौरान मंत्री विजय शाह ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी से जिले में लाड़ली बहनों की संख्या पूछी। यह पूरा वीडियो बैठक में मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है और विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल खड़े हो गए हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

रतलाम पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग एवं भोपाल गैस राहत पुनर्वास विभाग के मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों के साथ जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक ली। बैठक में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय ने नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के कार्यों की जानकारी मांगी। इस दौरान जवाब देने पहुंचे व्यक्ति से उसका पद पूछा गया तो उसने खुद को मैकेनिक बताया। यह सुनते ही विधायक पांडेय भड़क गए और इसे बैठक का अपमान करार दिया। इस लापरवाही पर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. विजय शाह ने कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। इस दौरान एडीएम से सवाल किया कि आखिर क्यों जिम्मेदार अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने अपने पीए को मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को पत्र लिखने के निर्देश दिए।

मैकेनिक को भेजा, नाराज हुए मंत्री

अक्षय ऊर्जा विभाग की ओर से प्रजेंटेशन देने के लिए विभाग प्रमुख की जगह एक मैकेनिक को भेज दिया गया। इसके बाद मंत्री विजय शाह ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मजाक बना रखा है क्या? मंत्री और विधायक बैठे हैं और मैकेनिक भेज दिया। यहां से जाओ, मेरे मुंह से अपशब्द निकल जाएंगे। मंत्री और विधायक मौजूद होने के बावजूद विभाग प्रमुखों को बैठक में न भेजना गंभीर अनुशासनहीनता है। उन्होंने एडीएम से सवाल किया कि आखिर क्यों जिम्मेदार अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए। मंत्री विजय शाह ने इस मामले को गंभीर मानते हुए अपने पीए को मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को पत्र लिखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जानबूझकर विभाग प्रमुखों को बैठक से दूर रखना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है।

रिपोर्ट : विजेन्द्र यादव

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
