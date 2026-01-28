भाजपा नेता ने महिला पर बरसाए थप्पड़, वीडियो वायरल; क्या बोली कांग्रेस?

संक्षेप: यहां भाजपा मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन पर शराब के नशे में एक ब्यूटी पार्लर संचालिका के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी नेता और उसके नौकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, हालांकि अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

मध्य प्रदेश में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का नारा बुलंद करने वाली सत्ताधारी पार्टी भाजपा का असली चेहरा सतना जिले के नागौद में सामने आया है। यहां भाजपा मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन पर शराब के नशे में एक ब्यूटी पार्लर संचालिका के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी नेता और उसके नौकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, हालांकि अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

पीड़िता के अनुसार, मंगलवार रात पुलकित टंडन के नौकर आर.के. नामदेव ने उसे फोन कर कहा कि पार्लर से जुड़ा एक अर्जेंट कस्टमर आया है और उसे गोदाम पर बुलाया गया। काम के सिलसिले में जब महिला नागौद स्थित पुलकित टंडन की ट्रेडिंग दुकान के गोदाम पहुंची, तो वहां कोई ग्राहक मौजूद नहीं था। अंदर पुलकित टंडन शराब पीते हुए मिला। हालात भांपकर जब महिला वापस जाने लगी, तो आरोपी भड़क गया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।

जमीन पर पटका, पीटा और मोबाइल तोड़ा महिला का आरोप है कि पुलकित टंडन ने उसका हाथ पकड़कर जमीन पर पटक दिया और गालियां देते हुए पीटने लगा। शोर सुनकर जब पीड़िता की मां और भाई वहां पहुंचे, तो उनके साथ भी मारपीट की गई। भाई ने घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। इस मारपीट में मां-बेटी दोनों को गंभीर चोटें आई हैं।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया और पुलिस हरकत में आई। नागौद थाना पुलिस ने आरोपी पुलकित टंडन और राजकुमार नामदेव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(ए), 115(2), 351(3), 3(5) और 324(4) के तहत मामला दर्ज किया है। एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल आरोपी फरार है।

कांग्रेस ने सरकार को घेरा इस घटना को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश में भाजपा का राज नहीं, बल्कि गुंडाराज चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं का महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है।