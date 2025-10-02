गांधी प्रतिमा पर लगे कांग्रेस के झंडे को भाजपा नेताओं ने उखाड़कर फेंक दिया, ग्वालियर में दोनों पार्टियों में तनाव

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गांधी जयंती के दिन एक विवादास्पद घटना सामने आई है। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए झंडों को उखाड़कर फेंक दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। गांधी जयंती पर दोनों दलों के नेता बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गांधी जयंती के दिन एक विवादास्पद घटना सामने आई है। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। घटना फूल बाग में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान हुई। गांधी जयंती के अवसर पर दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए झंडों को उखाड़कर फेंक दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।

2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन, सबसे पहले कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता फूल बाग स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंचे। उन्होंने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अपने पार्टी के झंडे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि वे गांधी जी के विचारों का सम्मान करते हैं और हर साल इस दिन बापू को श्रद्धांजलि देने आते हैं। उनके झंडे और बैनर प्रतिमा के आसपास सजाए गए थे।

इसके बाद बीजेपी के सांसद, जिला अध्यक्ष और कई कार्यकर्ता भी गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देखा कि कांग्रेस के झंडे प्रतिमा के पास लगे हैं। इससे नाराज होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद और जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में ही कांग्रेस के झंडों को उखाड़कर फेंक दिया।

इस घटना ने दोनों दलों के बीच तनाव पैदा कर दिया। बीजेपी का कहना था कि महात्मा गांधी किसी एक पार्टी के नहीं हैं, बल्कि वे पूरे देश के प्रतीक हैं इसलिए किसी भी पार्टी का झंडा वहां लगाना उचित नहीं है। इस घटना ने स्थानीय लोगों और नेताओं के बीच बहस छेड़ दी। कुछ लोगों का मानना है कि गांधी जयंती जैसे अवसर पर राजनीतिक दलों को अपनी पार्टी की पहचान से ऊपर उठकर एकजुटता दिखानी चाहिए।