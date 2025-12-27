Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़BJP leader wreaks havoc with his car tramples five people killing two youths
भाजपा नेता ने कार से मचाया तांडव: 5 लोगों को रौंदा, दो युवकों की मौत

संक्षेप:

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी नशे की हालत में कार चला रहा था। घायलों में तीन लोग एक ही परिवार के हैं। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे पर करीब 2 घंटे तक जाम लगा दिया।

Dec 27, 2025 10:05 am IST
मुरैना जिले के पोरसा कस्बे में शुक्रवार देर रात को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब भाजपा युवा मोर्चा के नगर मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र भदौरिया ने तेज रफ्तार कार से पांच लोगों को कुचल दिया। इनमें से दो लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई और तीन घायल है। हादसे के बाद आरोपी की कार एक अन्य वाहन से भी टकरा गई। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने मौके पर ही आरोपी को पकड़कर जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि कुछ ही देर बाद आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया, जिससे इलाके में आक्रोश और बढ़ गया।

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर आरोपी भाजपा नेता को भगाने का आरोप लगाया और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। सूचना मिलने पर एसडीओपी रवि भदौरिया मौके पर पहुंचे और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खुल सका। दो घायलों को मुरैना रेफर किया गया तो, एक ने इलाज से इनकार किया। घायलों में से दो को गंभीर हालत में मुरैना रेफर किया गया। वहीं एक घायल युवक ने इलाज कराने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक इलाज नहीं कराएगा। उसने भी पुलिस पर आरोपी को भगाने का आरोप लगाया।

