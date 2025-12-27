भाजपा नेता ने कार से मचाया तांडव: 5 लोगों को रौंदा, दो युवकों की मौत

संक्षेप: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी नशे की हालत में कार चला रहा था। घायलों में तीन लोग एक ही परिवार के हैं। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे पर करीब 2 घंटे तक जाम लगा दिया।

मुरैना जिले के पोरसा कस्बे में शुक्रवार देर रात को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब भाजपा युवा मोर्चा के नगर मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र भदौरिया ने तेज रफ्तार कार से पांच लोगों को कुचल दिया। इनमें से दो लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई और तीन घायल है। हादसे के बाद आरोपी की कार एक अन्य वाहन से भी टकरा गई। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने मौके पर ही आरोपी को पकड़कर जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि कुछ ही देर बाद आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया, जिससे इलाके में आक्रोश और बढ़ गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी नशे की हालत में कार चला रहा था। घायलों में तीन लोग एक ही परिवार के हैं। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे पर करीब 2 घंटे तक जाम लगा दिया।