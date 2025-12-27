Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़BJP leader who mowed down people in MP escapes from police custody party expels him
MP में लोगों को कुचलने वाला BJP नेता पुलिस हिरासत से फरार, हाईवे पर हंगामा; पार्टी ने बाहर निकाला

MP में लोगों को कुचलने वाला BJP नेता पुलिस हिरासत से फरार, हाईवे पर हंगामा; पार्टी ने बाहर निकाला

संक्षेप:

मध्य प्रदेश में अपनी कार से 5 लोगों को कुचलने वाले बीजेपी नेता के पुलिस हिरासत से फरार होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने ही उसे भगाया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने बीजेपी नेता को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था।

Dec 27, 2025 08:16 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पोरसा में शुक्रवार रात हुए हादसे के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। भाजपा नेता दीपेंद्र भदौरिया ने कार से घर के बाहर अलाव ताप रहे पांच लोगों को कुचल दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल रामदत्त राठौर और अर्णव उर्फ अन्नू लक्षकार की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई। कमलेश राठौर, गिर्राज राठौर और अभिषेक तोमर का इलाज जारी है।

घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शनिवार को नेशनल हाईवे- 552 पर चक्काजाम कर दिया। करीब 500 से ज्यादा लोग सड़क पर बैठ गए, जिससे हाईवे के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। सूचना पर एसडीओपी रवि भदौरिया, एसडीएम रामनिवास सिकरवार और अंबाह टीआई सत्येंद्र कुशवाह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

समझाइश के दौरान मृतक के परिवार की एक महिला ने पोरसा टीआई दिनेश कुशवाह की कॉलर तक पकड़ ली। करीब पांच घंटे बाद प्रशासन ने आरोपी पर हत्या का केस दर्ज करने, बुलडोजर से घर तोड़ने, परिजनों को शस्त्र लाइसेंस देने और दोनों मृतकों के परिवार को एक-एक सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने हाईवे से जाम हटा लिया।

लोगों ने हादसे के तुरंत बाद कार चला रहे भाजपा नेता दीपेंद्र भदौरिया को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ ही देर बाद आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया। इससे नाराज लोगों ने करीब 20 मिनट तक फिर से हाईवे जाम कर पुलिस पर आरोपी को भगाने के आरोप लगाए।

पुलिस के मुताबिक, सूचना मिलने पर पोरसा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस वाहन में चालक सुधीर पाठक और आरक्षक पुष्पेंद्र भदौरिया मौजूद थे। पुलिस ने पिटते हुए आरोपी को भीड़ से बचाया और गाड़ी में बैठाया। इसके बाद तीन घायलों को भी उसी गाड़ी में रखकर अस्पताल ले जाया जा रहा था।

इसी दौरान किसी ने सूचना दी कि पास के नाले में भी एक लड़का अर्णव गिरा पड़ा है। इस पर दोनों पुलिसकर्मी गाड़ी से उतरकर घायल को उठाने चले गए। इसी बीच मौका पाकर आरोपी नेता गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। घटना के बाद भाजपा ने शाम को प्रेस नोट जारी कर दीपेंद्र भदौरिया को पार्टी से निष्कासित कर दिया। मामले में पुलिस की जांच जारी है और आरोपी की तलाश की जा रही है।

