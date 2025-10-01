bjp leader video bransishes pistol in dewas fir lodged देवास में BJP नेता की दबंगई, खुलेआम सड़क पर लहराई बंदूक; धमकी भी दी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़bjp leader video bransishes pistol in dewas fir lodged

देवास में BJP नेता की दबंगई, खुलेआम सड़क पर लहराई बंदूक; धमकी भी दी

एमपी के देवास जिले में गाड़ी हटाने को लेकर हुए मामूली विवाद में पूर्व मंडल महामंत्री भाजपा नेता और उनके बेटों की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, देवासWed, 1 Oct 2025 02:15 PM
share Share
Follow Us on
देवास में BJP नेता की दबंगई, खुलेआम सड़क पर लहराई बंदूक; धमकी भी दी

मध्य्प्रदेश के देवास जिले में गाड़ी हटाने को लेकर हुए मामूली विवाद में पूर्व मंडल महामंत्री भाजपा नेता और उनके बेटों की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा नेता सहित उनके परिवार के लोग बंदूक ओर पिस्टल लहराते हुए गांव के लोगों को डराते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान गली-गलौज भी की जा रही है। विवाद के बाद पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर करीब आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और शेष की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। घटना को लेकर गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है।

देवास जिले भौंरासा थाना क्षेत्र के महूड़ी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के बाद भाजपा नेता और पूर्व जनपद उपाध्यक्ष सोनकच्छ दशरथ धाकड़ का हथियार लहराते वीडियो सामने आया है। वीडियो में विवाद कर रहे दशरथ बंदूक लहराते हुए नजर आ रहे हैं।

बताया जा रहा है की इस दौरान फायरिंग की घटना सामने आई है। पुलिस को घटनास्थल से जिंदा कारतूस भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि कार निकालने को लेकर विवाद हुआ था। घटना सोमवार रात को हुई, जब दशरथ धाकड़ अपने परिवार के साथ नवरात्रि पूजन कर नेवरी फाटा स्थित अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में एक आयशर वाहन से भैंसे उतर रहे थे। देरी होने पर उन्हें कार निकलने में बाधा आ रही थी। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया था।

अष्टमी पर गांव के लोग भाजपा नेता के घर बात करने पहुंचे तो नेता ने गाली-गलौज शुरू कर दी और उनके साथ मारपीट करने लगे। स्थानीय लोग वीडियो और कारतूस लेकर सीधे भंवरसा थाना पहुँचे। सूचना मिलते ही भंवरसा थाना पुलिस मौके पर पहुँची और जांच शुरू कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

मिली जानकारी में अनुसार, भाजपा नेता कई पदों पर रहे हैं। पूर्व में मंडल महामंत्री, जनपद उपाध्यक्ष के साथ कई पदों पर रहे हैं। उन पर हत्या के प्रयास सहित कई मामले स्थानीय थाने पर दर्ज हैं। हालांकि इस मामले में भाजपा नेता दशरथ धाकड़ ने सफाई देते हुए कहा की मेरी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी लाइसेंसी बंदूक थी, जो मैंने मेरी सुरक्षा के लिए निकाली थी, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। मैंने पुलिस को सूचना भी दी थी और अपने बयान दर्ज करवाए हैं।

शिकायत कर्ता विजय ने बताया कि घटना सोमवार रात को दशरथ सिंह धाकड़ के बेटे पृथ्वीराज ने गाड़ी निकालने की बात को लेकर गाली-गलौज की थी। विवाद ज्यादा ना बढ़े इस बात को लेकर मंगलवार को हम लोग चर्चा करने के लिए पृथ्वीराज के पिता दशरथ सिंह से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान वहां राजवीर और पृथ्वीराज आ गए। इनमें से एक ने अपने हाथ में पिस्टल ले रखी थी और दूसरे के हाथ में कट्टे जैसा हथियार था। इन लोगों ने अचानक गाली-गलौज करते हुए हवाई फायरिंग शुरू कर दी, तभी लकी नाम का एक अन्य युवक भी 12 बोर की बंदूक लेकर आ गया और गाली-गलौज करने लगा। बाद में दशरथ सिंह ने अपने बेटे राजवीर से पिस्टल लेकर हवाई फायर किए।

इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी पुनीत गेहलोत ने बताया की भौरासा पुलिस से मामले की जानकारी ली गई है। गांव के विजय सिंह धाकड़ की शिकायत पर घटना के बाद पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपित भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री दशरथ सिंह धाकड़, उसके भाई लाखन और सूरज सिंह धाकड़, दशरथ के बेटे राजवीर, पृथ्वीराज धाकड़, युवराज धाकड़ सहित परिवार के ही लक्की धाकड़ और रवि धाकड़ पर अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले में जांच जारी है। वायरल वीडियो के साथ गवाहों और बयान के आधार पर साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। एसपी ने कहा कि वीडियो में जो हथियार नजर आ रहे हैं, उन्हें जब्त किया जाएगा। साथ ही आरोपी पक्षों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इनपुट: विजेंद्र यादव

Mp News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|