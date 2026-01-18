5 करोड़ के ड्रग कांड का मास्टरमाइंड निकला BJP नेता! 4 महीने बाद गिरफ्त में राहुल आंजना

संक्षेप: करीब 5 करोड़ रुपये कीमत के ड्रग कांड में चार महीने से फरार चल रहे मुख्य आरोपी और भाजपा नेता राहुल आंजना को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद जिले में हड़कंप मच गया है और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों पर भी एक हद तक विराम लगा है।

मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े बहुचर्चित और हाई-प्रोफाइल केटामाइन ड्रग मामले में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 5 करोड़ रुपये कीमत के ड्रग कांड में चार महीने से फरार चल रहे मुख्य आरोपी और भाजपा नेता राहुल आंजना को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद जिले में हड़कंप मच गया है और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों पर भी एक हद तक विराम लगा है।

रविवार को मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस ने बैजनाथ मार्ग स्थित हेलीपैड के पास घेराबंदी की। इसी दौरान बाइक से गुजर रहे राहुल आंजना को पुलिस टीम ने मौके पर ही दबोच लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से गिरफ्तारी से बचता फिर रहा था और पिछले चार महीनों से पुलिस को चकमा दे रहा था।

गौरतलब है कि 12 सितंबर 2025 को कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो वाहनों से 9.250 किलोग्राम केटामाइन ड्रग, 6 ग्राम एमडी ड्रग, अमोनियम क्लोराइड, 35 लीटर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ड्रग निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनें और अन्य उपकरण जब्त किए थे। जब्त मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई थी। इस मामले में पहले ही तीन आरोपी- ईश्वर मालवीय, दौलत सिंह आंजना और सुरेश आंजना, गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं मुख्य आरोपी राहुल आंजना घटना के दिन से फरार था।

चार महीने तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने को लेकर पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे। इसी बीच, आरोपी के प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर के बड़े नेताओं के साथ खिंचवाए गए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिसके बाद उस पर राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप भी सामने आए। राहुल आंजना पूर्व में भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रह चुका है और वर्तमान में भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि बताया जा रहा है।

सीएसपी मोतीलाल कुशवाह ने बताया कि आरोपी को सोमवार को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान ड्रग सप्लाई चैन, फंडिंग और नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे होने की संभावना है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राहुल आंजना की गिरफ्तारी के बाद आगर मालवा और आसपास के इलाकों में सक्रिय ड्रग तस्करी नेटवर्क की परतें खुल सकती हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर जारी है।