टिकट का गम नहीं हो रहा कम, नरोत्तम मिश्रा मंच पर ही रो पड़े, मोहन यादव ने संभाला
मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा सोमवार को भावुक हो गए। वह मंच पर ही रो पड़े। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें सहारा देकर संभाला।
दतिया उपचुनाव में टिकट की आस लगाए बैठे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का गम कम नहीं हो पा रहा है। बड़ी मुश्किल से अपने समर्थकों को संभालने के बाद नरोत्तम मिश्रा सोमवार को अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और मंच पर ही उनके आंसू निकल पड़े। भाजपा के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन के लिए आयोजित रैली में भावुक हुए नरोत्तम मिश्रा को मुख्यमंत्री मोहन यादव संभालते नजर आए।
नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी के समर्थन में मंच से भाषण देते समय ही भावुक हो गए। उन्होंने तिवारी को जितवाने के लिए एक-एक घर जाने की बात कही। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाते तिवारी के कंधे पर राख रखा और भावुक हो गए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, '16 तारीख से खुद यहीं डेरा जमाएंगे। एक एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा। एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जितवाऊंगा।' इतना कहते ही वह भावुक हो गए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीट से खड़े होकर नरोत्तम को सहारा दिया। मंच पर कुछ और लोग भी भावुक हो गए।
नरोत्तम ने कहा, 'कांग्रेस कहती है कि भाजपा में फूट है। देख लीजिए, हम सब यहां साथ खड़े हैं। मैं इस उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को जिताने दतिया के एक-एक घर के सामने शीश नवाऊंगा।' नरोत्तम ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह यानी राजा साहब एक्सपायरी डेट की होम्योपैथी की गोली हैं। वो बहुत मीठी होती है, लेकिन असर कुछ नहीं होता।
मोहन यादव ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा नरोत्तम, हम छोटे भाई आशुतोष तिवारी को आपके सुपुर्द कर रहे हैं। इनको पार लगाना अब आपका काम है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने दोपहर करीब ढाई बजे नामांकन भरा। उनके साथ मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा समेत दूसरे पार्टी नेता मौजूद रहे।
कांग्रेस में भी कलह
सोमवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने नॉमिनेशन फाइल किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव और दूसरे नेता मौजूद रहे। उधर, दतिया में कांग्रेस की सभा से अवधेश नायक की गैर-मौजूदगी ने बीजेपी में उनकी वापसी की अटकलें शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया था। फिर कांग्रेस के ही लोगों ने मेरे पुतले जलाकर अपमान किया। बाद में मेरा टिकट बदलकर राजेंद्र भारती को दे दिया गया। तत्कालीन प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने मुझसे कहा था कि आप पार्टी को जिताओ।अगली बार आपको टिकट मिलेगा। इस बार भी कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया। मैं 20-25 दिन पहले दिग्विजय सिंह से मिलने गया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अवधेश जी, सर्वे में आपका फीडबैक अच्छा है। लेकिन आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। बीजेपी सांसद वीडी शर्मा के करीबी रहे हैं। ऐसा न हो कि हम टिकट दें और आप जीतकर बीजेपी में चले जाओ।'
रिपोर्ट- अमित गौड़
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