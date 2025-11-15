MP में भाजपा के मुस्लिम नेता के घर पर प्रशासन ने लिया बुलडोजर ऐक्शन, यह वजह आई सामने

संक्षेप: सुसाइड नोट सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। प्रॉपर्टी डीलर के बेटे भूलेश्वर, भतीजे दीपक और मृतक के पिता बंसीलाल व्यास ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अमजद पठान और उसके परिवार से उनका दो साल से पैसों का लेन-देन चल रहा था।

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुवासरा में शुक्रवार को एक प्रॉपर्टी डीलर ने ट्रेन के सामने कुदकर आत्महत्या कर ली थी, इससे पहले लिखे सुसाइड लेटर में उसने भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता अमजद खान पठान द्वारा परेशान करने और करीब 54 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया। मृतक का सुसाइड नोट सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया, और मृतक के परिजनों के साथ ग्रामीणों व हिंदूवादी संगठन के लोग आक्रोशित होकर सड़क पर उतर आए। इस दौरान उन्होंने सुवासरा चौपाटी पर शव रखकर जाम लगा दिया।

प्रदर्शन के दौरान नाराज लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपियो के मकान तोड़ने के साथ ही 54 लाख रुपए दिलाने ओर भाजपा नेता को पार्टी से निष्काषित करने की मांग रखी। इस दौरान प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बात नहीं बनने पर स्थानीय विधायक हरदीप सिंह डंग पेट्रोल पंप के पास नारेबाजी करते हुए पहुंचे। उन्होंने प्रशासन पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया। इसके बाद प्रशासन ने जेसीबी चलाकर चोमेला मार्ग पर स्थित पठान का अवैध मकान तोड़ना शुरू कर दिया और जिला अध्यक्ष ने पार्टी से निष्कासन के पत्र जारी कर दिया। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने बताया कि आरोपी फरार है, और उसकी तलाश के लिए कई टीमों को लगाया गया है।

यह है पूरा मामला सुवासरा के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर मनीष व्यास ने शुक्रवार को ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड कर लिया था। घटना के बाद जांच के दौरान पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें मृतक ने भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा नेता और जिला उपाध्यक्ष अमजद पठान पर 54 लाख रुपए हड़पने के आरोप लगाए। सुसाइड नोट में व्यास ने लिखा कि 'पठान से परेशान होकर मैं यह आत्मघाती कदम उठा रहा हूं, साथ ही बताया कि उसके जुल्मों से मैं तंग आ गया हूं।'

परिजन बोले- खेत दिलाने की बात कहकर लिए थे रुपए सुसाइड नोट सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। प्रॉपर्टी डीलर के बेटे भूलेश्वर, भतीजे दीपक और मृतक के पिता बंसीलाल व्यास ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अमजद पठान और उसके परिवार से उनका दो साल से पैसों का लेन-देन चल रहा था। अमजद ने खेत दिलाने की बात कहकर मनीष से रुपए लिए थे। उन्होंने यह भी बताया कि अमजद यहां से कई लोगों के पैसे बटोरकर चला गया है और अब मंदसौर में रहने लगा है।

लोगों की मांग पर प्रशासन ने लिया ऐक्शन घटना से गुस्साए लोग शनिवार सुबह मृतक के परिजनों और हिंदूवादी संगठनों के साथ सड़क पर उतर आए और चक्काजाम करते हुए प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि अमजद ने सरकारी भूमि पर अवैध मकान और बंगला बनाया है। वे उसके अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई करने और मनीष के परिवार को 54 लाख रुपए दिलाने और भाजपा नेता को निष्काषित करने की मांग पर अड़ गए।

लोगों के प्रदर्शन के बाद स्थिति को देखते हुए सुवासरा, सीतामऊ, गरोठ और मंदसौर के कई थानों का पुलिस फोर्स घटनास्थल पर तैनात किया गया। साथ ही एडिशनल एसपी, एसडीओपी, एसडीएम सहित वरिष्ठ अधिकारी लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाइश देते रहे।

इस दौरान लोगों के बढ़ते दबाव को देख प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी अमजद खान पठान के अवैध मकान पर कार्रवाई शुरू कर दी और दो जेसीबी मशीनों की मदद से कार्रवाई करते हुए उसे तोड़ दिया। इस दौरान इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा।

साथ ही अधिकारियों ने देर शाम संगठन के नेताओं और परिजनों की मांगों पर लिखित में कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर परिवारजन और संगठनों ने आठ घंटे से चल रहा धरना समाप्त कर दिया। इसके बाद शव को सड़क से हटाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया और मुख्य मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया। फिलहाल आरोपी फरार है जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है।