BJP पार्षद के बेटे पर रेप का आरोप, 20 को होनी है शादी; पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हुआ आरोपी
मध्य प्रदेश में भाजपा पार्षद के बेटे पर एक लड़की ने रेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस में मामला दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी घर से फरार हो गया। आरोपी पीड़िता के साथ कई सालों से संपर्क में था। पीड़िता के अनुसार, आरोपी का तिलक 16 अप्रैल को होना है, जबकि शादी 20 अप्रैल को तय हुई है।
मध्य प्रदेश में भाजपा पार्षद के बेटे पर एक लड़की ने रेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस में मामला दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी घर से फरार हो गया। आरोपी पीड़िता के साथ कई सालों से संपर्क में था। पीड़िता के अनुसार, आरोपी का तिलक 16 अप्रैल को होना है, जबकि शादी 20 अप्रैल को तय हुई है।
मध्य प्रदेश के सतना में 27 साल की एक लड़की ने भारतीय जनता पार्टी की एक पार्षद के बेटे पर शादी का झांसा देकर कथित रूप से रेप करने का आरोप लगाया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अधिकारी ने बताया कि बुधवार शाम युवती की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस की एक टीम ने आरोपी तरुण सिंह लोधी (30) की तलाश में पार्षद के घर पर छापा मारा, लेकिन तब तक वह फरार हो चुका था। अधिकारी ने बताया कि आरोपी के जबलपुर में होने की सूचना मिली है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
सिविल लाइन थाना प्रभारी योगेन्द्र सिंह परिहार ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि पीड़िता जबलपुर स्थित एक निजी बैंक में कार्यरत है। आरोपी तरुण सिंह लोधी के साथ वह कई वर्षों से संपर्क में थी।
उन्होंने बताया कि पीड़िता का आरोप है कि सतना के जवाहर नगर निवासी भगवान सिंह लोधी के बेटे तरुण सिंह लोधी ने शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए और अब वह शादी से इनकार कर रहा है। पीड़िता ने दावा किया कि आरोपी तरुण लोधी किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है।
पीड़िता के मुताबिक, आरोपी तरुण का तिलक 16 अप्रैल को होना है, जबकि शादी 20 अप्रैल को तय हुई है। आरोपी तरुण की मां सुषमा सिंह लोधी वार्ड संख्या 28 से पार्षद हैं। वह निर्दलीय पार्षद चयनित हुई थी, लेकिन बाद में भाजपा में शामिल हो गईं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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