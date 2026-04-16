Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

BJP पार्षद के बेटे पर रेप का आरोप, 20 को होनी है शादी; पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हुआ आरोपी

Apr 16, 2026 02:09 pm ISTSubodh Kumar Mishra भाषा, सतना
share

मध्य प्रदेश में भाजपा पार्षद के बेटे पर एक लड़की ने रेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस में मामला दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी घर से फरार हो गया। आरोपी पीड़िता के साथ कई सालों से संपर्क में था। पीड़िता के अनुसार, आरोपी का तिलक 16 अप्रैल को होना है, जबकि शादी 20 अप्रैल को तय हुई है।

BJP पार्षद के बेटे पर रेप का आरोप, 20 को होनी है शादी; पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हुआ आरोपी

मध्य प्रदेश में भाजपा पार्षद के बेटे पर एक लड़की ने रेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस में मामला दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी घर से फरार हो गया। आरोपी पीड़िता के साथ कई सालों से संपर्क में था। पीड़िता के अनुसार, आरोपी का तिलक 16 अप्रैल को होना है, जबकि शादी 20 अप्रैल को तय हुई है।

मध्य प्रदेश के सतना में 27 साल की एक लड़की ने भारतीय जनता पार्टी की एक पार्षद के बेटे पर शादी का झांसा देकर कथित रूप से रेप करने का आरोप लगाया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अधिकारी ने बताया कि बुधवार शाम युवती की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस की एक टीम ने आरोपी तरुण सिंह लोधी (30) की तलाश में पार्षद के घर पर छापा मारा, लेकिन तब तक वह फरार हो चुका था। अधिकारी ने बताया कि आरोपी के जबलपुर में होने की सूचना मिली है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

ये भी पढ़ें:MP में एक और पति की हत्या, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर गोली मरवा दी

सिविल लाइन थाना प्रभारी योगेन्द्र सिंह परिहार ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि पीड़िता जबलपुर स्थित एक निजी बैंक में कार्यरत है। आरोपी तरुण सिंह लोधी के साथ वह कई वर्षों से संपर्क में थी।

उन्होंने बताया कि पीड़िता का आरोप है कि सतना के जवाहर नगर निवासी भगवान सिंह लोधी के बेटे तरुण सिंह लोधी ने शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए और अब वह शादी से इनकार कर रहा है। पीड़िता ने दावा किया कि आरोपी तरुण लोधी किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है।

ये भी पढ़ें:मेडिकल छात्रा को पूरी रात बंधक बनाकर पीटा, रेप करने की कोशिश; MP में डरावनी घटना

पीड़िता के मुताबिक, आरोपी तरुण का तिलक 16 अप्रैल को होना है, जबकि शादी 20 अप्रैल को तय हुई है। आरोपी तरुण की मां सुषमा सिंह लोधी वार्ड संख्या 28 से पार्षद हैं। वह निर्दलीय पार्षद चयनित हुई थी, लेकिन बाद में भाजपा में शामिल हो गईं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।