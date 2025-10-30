Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़bjp councillor warning to Gwalior nagar nigam to repair roads within 15 days or she will shed her blood
सड़क नहीं बनी तो खून बहा दूंगी; ग्वालियर में BJP पार्षद की धमकी, किस पर भड़कीं?

सड़क नहीं बनी तो खून बहा दूंगी; ग्वालियर में BJP पार्षद की धमकी, किस पर भड़कीं?

संक्षेप: अपर्णा पाटिल ने कहा कि क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं,जिससे ऑटो और अन्य वाहन पलट रहे हैं और जनता परेशान है। उन्होंने नगर सरकार को 15 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी कि यदि इस अवधि में सड़कों की मरम्मत नहीं की गई,तो वह निगम मुख्यालय के सामने अपना खून बहाएंगी।

Thu, 30 Oct 2025 04:31 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
share Share
Follow Us on

ग्वालियर में खराब सड़कों को लेकर बीजेपी की एक महिला पार्षद ने नगर निगम को अल्टीमेटम दिया है। पार्षद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर चेतावनी दी है कि यदि अगले 15 दिनों में सड़कों की मरम्मत नहीं की गई,तो वह निगम मुख्यालय के सामने अपना खून बहाएंगी। यह वीडियो बीजेपी पार्षद अपर्णा पाटिल ने बसंत विहार इलाके की खराब सड़कों को लेकर जारी किया है। पाटिल ने कहा कि इन सड़कों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं,जिनमें लोग घायल हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बसंत विहार के निवासी पूरा टैक्स चुकाते हैं,लेकिन उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। पार्षद ने बताया कि वह तीन साल से इन सड़कों के निर्माण की मांग कर रही हैं,लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अपर्णा पाटिल ने कहा कि क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं,जिससे ऑटो और अन्य वाहन पलट रहे हैं और जनता परेशान है। उन्होंने नगर सरकार को 15 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी कि यदि इस अवधि में सड़कों की मरम्मत नहीं की गई,तो वह निगम मुख्यालय के सामने अपना खून बहाएंगी। बता दें कि ग्वालियर में कांग्रेस की नगर सरकार है।

मॉनसून सीजन बीत गया लेकिन शहर की सड़कों की दुर्दशा भरी तस्वीर नहीं बदल सकी। 11 सितंबर से 3 अक्टूबर तक केंद्रीय मंत्री,सांसद और प्रभारी मंत्री की बार-बार बैठकें होने के बाद भी स्थिति यह है कि शहर की मुख्य सड़कें भी गड्ढों में ही समाई हुई हैं। पिछले दो दिन में हुई बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भरने के साथ ये सड़कें दलदली हो गई हैं. जिस कारण इनसे आवागमन खतरनाक हो चुका है।

नाका चंद्रवदनी-तपोवन और सचिन तेंदुलकर रोड की स्थिति ज्यादा खराब है। फालका बाजार सड़क भी जर्जर हो चुकी है। वहीं नाका चंद्रवदनी से झांसी थाने तक की रोड की दुर्दशा बताती फोटो वायरल होने के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को इसे फिर मोटरेबल कराया। बीते महीने भी इसे मोटरेबल कराया गया था,लेकिन बारिश का पानी जमा होने के कारण झांसी रोड थाने से बस स्टैंड तक के सामने सड़क की हालत बार-बार खराब हो रही है।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Gwalior Mp News Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|