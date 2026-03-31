मॉर्निंग वॉक पर निकले भाजपा पार्षद की गोली मारकर हत्या, जमानत पर जेल से आए थे बाहर
मध्य प्रदेश के दतिया में मॉर्निंग वॉक पर निकले भाजपा पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर कौन थे। अभी यह पता नहीं चला है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
मध्य प्रदेश के दतिया में मॉर्निंग वॉक पर निकले भाजपा पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर कौन थे। अभी यह पता नहीं चला है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। घटना सेवढ़ा चुंगी चौराहे की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वार्ड नंबर 1 के पार्षद कल्लू कुशवाहा रोज की तरह चौराहे पर टहलने आए थे, तभी अचानक हमलावर पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगते ही वे मौके पर ही गिर पड़े। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया।
जमानत पर जेल से आए थे बाहर
सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कल्लू कुशवाहा पर हत्या का केस दर्ज था, जिसमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी। वे करीब चार महीने पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए थे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
ताबड़तोड़ बरसाईं गोलियां
पार्षद कल्लू कुशवाहा मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में, सिविल लाइंस पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सेवड़ा चुंगी के पास लगभग 5-6 हमलावरों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। ये हमलावर पहले से ही घात लगाकर बैठे थे और उन्होंने तुरंत ही ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं।
इलाके में फैली दहशत
पार्षद ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस घटना के पीछे कोई पुरानी रंजिश हो सकती है। इस अपराध के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। यह घटना एक भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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