MP: कॉलेज के बाहर से लड़की को उठा ले गया BJP पार्षद, मारपीट और किडनैपिंग का केस दर्ज

किडनैपिंग और मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले पार्षद का नाम श्रवण सिंह चौहान है। वह मंदसौर जिले के पिपलियामंडी से नगर परिषद के भाजपा पार्षद हैं। इस वारदात को अंजाम देने में उनके साथी अभिषेक चौधरी का भी हाथ रहा।

लाइव हिन्दुस्तान मंदसौरTue, 16 Sep 2025 05:01 PM
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भाजपा पार्षद द्वारा कॉलेज के बाहर से छात्रा को किडनैप करने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। किडनैपिंग और मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले पार्षद का नाम श्रवण सिंह चौहान है। वह मंदसौर जिले के पिपलियामंडी से नगर परिषद के भाजपा पार्षद हैं। इस वारदात को अंजाम देने में उनके साथी अभिषेक चौधरी का भी हाथ रहा।

मिली जानकारी के अनुसार घटना सोमवार को पीजी कॉलेज के बाहर की है। छात्रा बस का इंतजार कर रही थी। तभी करीब साढ़े तीन बजे बिना नंबर की काले शीशे वाली ऑल्टो कार वहां आकर रुकी। गाड़ी से अभिषेक चौधरी उतरा और छात्रा का हाथ पकड़कर जबरन कार में बैठा लिया। छात्रा ने विरोध किया और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। इसके बाद कार तेजी से रवाना हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि एक युवती को जबरदस्ती कार में बैठाकर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मी सक्रिय हुए और कृषि उपज मंडी के पास संदिग्ध कार को रोक लिया। कार से पिपलियामंडी के भाजपा पार्षद श्रवण चौहान और अभिषेक चौधरी को पकड़ा गया। मामले में मंदसौर की यशोधर्मन नगर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों पर अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज किया है।

थाना प्रभारी संदीप मंगोलिया ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई और युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस जांच के दौरान युवती के परिजन भी थाने पहुंच गए थे दोनों पक्षों में बहसबाजी हुई पुलिस ने उन्हें शांत कराया। इस बीच आरोपियों ने थाने से बाहर निकल गए, पीड़िता द्वारा शाम तक एफआईआर दर्ज करवाने में देरी हुई। देर रात करीब साढ़े 11 बजे युवती के बयान पर अपहरण और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है आरोपी फिलहाल फरार है। उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव

