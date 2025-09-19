‘कार में हाथ पकड़कर…’; MP में महिला पुलिस कर्मी ने BJP नेता पर लगाए गंभीर आरोप, FIR दर्ज

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ बीजेपी नेता द्वारा कथित तौर पर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर और बड़ा मामला सामने आया है। आरोपी कोई और नहीं जिले का भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय यादव है।

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ बीजेपी नेता द्वारा कथित तौर पर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर और बड़ा मामला सामने आया है। आरोपी कोई और नहीं जिले का भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय यादव है। आरोप है पहले तो अजय यादव ने एक आदिवासी महिला पुलिसकर्मी का पीछा किया। उसके बाद जबरन उनकी कार में बैठकर बुरी नीयत से उनका हाथ पकड़ लिया। यही नहीं अजय ने महिला प्रधान आरक्षक को पसंद करने की बात कही। महिला पुलिसकर्मी ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली। यही नहीं आरोपी ने महिला पुलिसकर्मी का ट्रांसफर कराने और नौकरी में भी परेशान करने की धमकी दे दी।

पीड़िता के द्वारा गुरुवार देर शाम बड़वानी कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी अजय यादव के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद आदिवासी संगठन जयस के कार्यकर्ता भी पीड़िता के समर्थन में बड़वानी कोतवाली थाने पहुंचे। उनका आरोप था कि करीब 5 घंटे तक थाने में बहस करने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस दौरान उन्होंने थाने पर जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की।

वहीं महिला पुलिसकर्मी की शिकायत के अनुसार, आरोपी अजय यादव भाजपा में मंडल अध्यक्ष के पद पर है, उन्होंने उसे ट्रांसफर कराने का लालच दिया था। इसके बाद जब वे बीमार होने के चलते छुट्टी पर थीं और घर से सामान लेने अपनी कार से निकली थीं, इस दौरान आरोपी अजय यादव ने पहले तो बाइक से उनका पीछा किया और फिर जबरन उनकी गाड़ी में बैठकर उनका हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करने लगा। आरोपी ने महिला पुलिसकर्मी को पसंद करने की बात कही और महिला के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके साथ ही आरोपी ने महिला पुलिसकर्मी का ट्रांसफर दूर करवा कर उन्हें नौकरी में भी परेशान करने की धमकी दे डाली।