ग्वालियर का अजब-गजब कारनामा, कुत्ते के नाम पर बना आधार कार्ड, नाम रखा टॉमी जैसवाल

डॉग का फोटो और आधार नंबर भी सोशल मीडिया पर यह आधार कार्ड वायरल हो रहा है। आधार कार्ड में डॉग का फोटो लगा हुआ है। कुत्ते का नाम टोमी जैसवाल लिखा है। वहीं इसकी जन्मतिथि 25 दिसंबर 2010 लिखी हुई है। इसके अलावा जेंडर में हिंदी में कुत्ता और इंग्लिश में डॉग लिखा हुआ है। बकायदा आधार नंबर 070001051580 जारी हुआ है। कार्ड के पिछले हिस्से में पता पर पालकर्ता कैलाश जैसवाल, वार्ड नंबर 01, सिमरिया ताल, डबरा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश (475110) लिखा है।