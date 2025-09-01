Bizarre Case in Gwalior Dog Gets an Aadhaar Card ग्वालियर का अजब-गजब कारनामा, कुत्ते के नाम पर बना आधार कार्ड, नाम रखा टॉमी जैसवाल, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Bizarre Case in Gwalior Dog Gets an Aadhaar Card

ग्वालियर का अजब-गजब कारनामा, कुत्ते के नाम पर बना आधार कार्ड, नाम रखा टॉमी जैसवाल

लियर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपने पालतू कुत्ते के नाम पर आधार कार्ड बनवा लिया, जिसकी तस्वीर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरMon, 1 Sep 2025 11:25 AM
ग्वालियर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कुत्ते के नाम पर आधार कार्ड बनवाने की खबर ने सबको चौंका दिया। शहर के एक शख्स ने अपने पालतू कुत्ते के लिए आधार कार्ड बनवा लिया, जिसके बाद यह मामला चर्चा का केंद्र बन गया है।

डॉग का फोटो और आधार नंबर भी

सोशल मीडिया पर यह आधार कार्ड वायरल हो रहा है। आधार कार्ड में डॉग का फोटो लगा हुआ है। कुत्ते का नाम टोमी जैसवाल लिखा है। वहीं इसकी जन्मतिथि 25 दिसंबर 2010 लिखी हुई है। इसके अलावा जेंडर में हिंदी में कुत्ता और इंग्लिश में डॉग लिखा हुआ है। बकायदा आधार नंबर 070001051580 जारी हुआ है। कार्ड के पिछले हिस्से में पता पर पालकर्ता कैलाश जैसवाल, वार्ड नंबर 01, सिमरिया ताल, डबरा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश (475110) लिखा है।

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर फैली, लोगों ने इस घटना को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ ने इसे मस्ती भरा मजाक बताया, तो कुछ ने आधार कार्ड सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। एक यूजर ने लिखा, "अब तो कुत्ते-बिल्ली भी आधार कार्ड धारक बन जाएंगे।" वहीं, कुछ लोगों ने इसे सिस्टम में खामी का सबूत बताया।

