बिसलेरी से मिलते-जुलते नामों पर बिक रहा पानी, MP में छापेमारी में सामने आई 2500 लीटर बोतलों में बड़ी लापरवाही
शहर में एक दर्जन से ज्यादा ऐसे ब्रांड सामने आए हैं, जिनके नाम बिसलेरी सहित दूसरे चर्चित ब्रांडों से मिलते-जुलते हैं। खाद्य विभाग अब इनकी पैकेजिंग, ब्रांड नेम और पानी की गुणवत्ता की जांच कर रहा है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर बाजार में बिकने वाली पानी की बोतलों के नाम और उनकी क्वालिटी को लेकर अब खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। बिसलेरी ब्रांड को लेकर सामने आई कार्रवाई के बाद ग्वालियर में भी नामी कंपनियों से मिलते-जुलते नामों पर पानी बेचने वाले लोकल ब्रांडों की पड़ताल शुरू कर दी गई है। शहर में एक दर्जन से ज्यादा ऐसे ब्रांड सामने आए हैं, जिनके नाम बिसलेरी सहित दूसरे चर्चित ब्रांडों से मिलते-जुलते हैं। खाद्य विभाग अब इनकी पैकेजिंग, ब्रांड नेम और पानी की गुणवत्ता की जांच कर रहा है।
इसी अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मुरार स्थित यदुवंशी फूड एंड बेवरेज कंपनी पर छापामार कार्रवाई की। टीम ने फैक्टरी पहुंचकर वहां तैयार किए जा रहे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की जांच की और पानी के सैंपल लिए। कार्रवाई के दौरान करीब 2500 लीटर पानी की बोतलें ऐसी मिलीं, जिन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी निर्माण की तारीख (MFD) अंकित नहीं थी। इस तरह की लापरवाही सामने आने के बाद विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
बिना निर्माण तारीख के बाजार में कैसे पहुंच रही बोतलें?
खाद्य विभाग की कार्रवाई के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जिन पानी की बोतलों पर निर्माण की तारीख जैसी जरूरी जानकारी दर्ज नहीं है, वे बाजार तक कैसे पहुंच रही हैं? क्या इन बोतलों में बिकने वाला पानी निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता है? क्या उपभोक्ता नामी ब्रांड समझकर मिलते-जुलते नाम वाली बोतलें खरीद रहे हैं?
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने फैक्टरी से पानी के नमूने लेकर उनकी जांच की प्रक्रिया शुरू की है। रिपोर्ट आने के बाद पानी की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं, पैकेजिंग और लेबलिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन की भी पड़ताल की जा रही है। यदि जांच में नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होता है तो संबंधित कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
नामी ब्रांड से मिलते-जुलते नामों की भी होगी जांच
खाद्य विभाग अब केवल एक फैक्टरी तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर में बिक रहे दूसरे लोकल वाटर ब्रांडों की भी जांच कर रहा है। विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि कहीं नामी कंपनियों से मिलते-जुलते नाम और पैकेजिंग के जरिए ग्राहकों को भ्रमित तो नहीं किया जा रहा।कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी गिरीश राजोरिया ने जांच की जानकारी दी। वहीं फैक्टरी संचालक से भी इस संबंध में बात की गई। फिलहाल विभाग की जांच और सैंपल रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी।
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अदिति शर्मा
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