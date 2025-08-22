सोनम रघुवंशी से जुड़ा कौन सा सबूत तलाशने इंदौर पहुंची मेघालय पुलिस, सामने आए दो दोस्तों के नाम

राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मेघालय पुलिस एक बार फिर इंदौर पहुंची है। बताया जा रहा है कि पुलिस इस केस से जुड़े कुछ और सबूतों की तलाश में यहां आई है। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर मेघालय के शिलॉन्ग में हत्या करवा दी थी।

राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मेघालय पुलिस एक बार फिर इंदौर पहुंची है। बताया जा रहा है कि पुलिस इस केस से जुड़े कुछ और सबूतों की तलाश में यहां आई है। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर मेघालय के शिलॉन्ग में हत्या करवा दी थी। पांच आरोपी - सोनम, राज, आनंद कुर्मी, विशाल चौहान और आकाश राजपूत - जेल में हैं, जबकि मामले में सबूत नष्ट करने के आरोपी शिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और बलवीर अहिरवार को जमानत मिल गई है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मेघालय की टीम हत्या की योजना बनाने में इस्तेमाल सिम कार्ड और मोबाइल फ़ोन की खरीद के बारे में जानकारी जुटा रही है और उन गवाहों के बयान दर्ज कर रही है जो सोनम और राज के बीच संबंधों के बारे में जानते थे। शिलॉन्ग पुलिस ने राज के दो दोस्तों भरत जाधव और अभिषेक मोरे से पूछताछ की है, जो हत्या के बाद उसके संपर्क में थे। इंदौर के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, पुलिस ने उनसे पूछताछ की कि हत्या के बाद वे फ़ोन पर क्या बातें कर रहे थे। उन्हें सोनम और राज के बीच संबंधों के बारे में कैसे पता चला।

जाधव और मोरे ने पुलिस को बताया कि राज उनके पड़ोस में रहता था और हत्या के बाद वे सामान्य रूप से बात करते थे, क्योंकि उन्हें हत्याकांड में उसका हाथ होने की जानकारी ही नहीं थी। इसी के साथ उन्होंने ये बी बताया कि उन्हें सोनम और राज के रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। टीम बाणगंगा इलाके की उस मोबाइल दुकान पर भी गई जहां से राज ने दो सिम कार्ड खरीदे थे। इनमें से एक सिम कार्ड आनंद के डॉक्यूमेंट्स से खरीदा गया था, जो इस समय जेल में है।