Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीएम मोहन यादव के आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक, UCC पर जल्द बड़ा ऐलान संभव

Apr 15, 2026 09:13 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
share

एमपी सीएम मोहन यादव के आवास पर भाजपा कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी के मसौदे पर मंथन हुआ और महिला आरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान की तैयारियों पर विचार किया गया।

सीएम मोहन यादव के आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक, UCC पर जल्द बड़ा ऐलान संभव

UCC in MP: भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की नवगठित 13 सदस्यीय मध्य प्रदेश कोर कमेटी की पहली बैठक मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जबकि शिवराज सिंह चौहान पटना दौरे के कारण शामिल नहीं हो सके। सीएम आवास पर घंटों चली बैठक में यूसीसी के मसौदे पर मंथन और महिला आरक्षण को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई।

बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा समेत कई मंत्री और संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:MP में हो जाएंगे 10 एयरपोर्ट, इन दो शहरों में भी चालू हो गया काम

यूसीसी के मसौदे पर मंथन

मंगलवार करीब शाम 7:30 बजे शुरू हुई यह बंद कमरे की बैठक देर रात तक चली, जिसमें संगठनात्मक मुद्दों और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में प्रस्तावित नारी शक्ति वंदन (संशोधन) विधेयक 2026 को लेकर जागरूकता अभियान की तैयारियों पर विचार किया गया। इसके साथ ही राज्य में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे पर भी मंथन हुआ।

ये भी पढ़ें:यूसीसी और भाग्य रेखाएं; दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के साथ PM की 10 बड़ी बातें

बैठक के बाद कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन इसे आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इस बैठक को मध्य प्रदेश में भाजपा के भविष्य की रणनीति और चुनावी तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन में शामिल होने वाराणसी जाएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव

कोर कमेटी में बदलाव का दौर

भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी में पिछले कुछ वर्षों में कई बदलाव हुए हैं। 2021 में यह कमेटी 21 सदस्यों की थी, जिसे 2025 में घटाकर 9 सदस्य कर दिया गया। अब हाल ही में इसे फिर से बढ़ाकर 13 सदस्यीय बनाया गया है, जिसमें सिंधिया, वीडा शर्मा और नरोत्तम मिश्रा की वापसी हुई है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Mp News Mohan Yadav BJP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026, MP Board 10th Result 2026 Live, MP Board 12th Result और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।